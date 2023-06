Une femme a perdu la vie et un motocycliste est dans un état critique après deux accidents survenus en moins de 12 heures dans l'arrondissement de Saint-Laurent, à Montréal, et à Saint-Charles-sur-Richelieu, en Montérégie.

Vers 22 h, jeudi, une femme de 52 ans qui était passagère d’une motocyclette est morte sur le chemin des Patriotes, à Saint-Charles-sur-Richelieu. La moto a heurté de plein fouet un véhicule.

Selon les premières informations, le véhicule qui circulait sur la route 133 amorçait un virage à gauche pour rentrer dans une cour. Il n’aurait pas aperçu la moto , indique Valérie Beauchamp, porte-parole de la Sûreté du Québec (SQ).

Les deux personnes qui étaient sur la moto, un homme et une femme, ont été transportées au centre hospitalier. La femme a succombé à ses blessures à l'hôpital, tandis que le conducteur de la moto, 56 ans, a subi des blessures qui ne mettent pas sa vie en danger.

La conductrice du véhicule a subi des blessures mineures lors de la collision, mais n'a pas été hospitalisée.

Un motocycliste dans un état critique à Montréal

Vers 6 h 15, vendredi à Montréal, les policiers ont été appelés pour un délit de fuite sur le boulevard Pitfield, non loin du chemin de la Côte-Vertu, dans l'arrondissement Saint-Laurent.

À leur arrivée, ils ont trouvé un motocycliste, un homme de 30 ans, grièvement blessé. Il a été transporté dans un centre hospitalier, où l’on craint pour sa vie, selon Jean-Pierre Brabant du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM).

Selon les premières informations, un VUS circulait en direction nord sur le boulevard Pitfield et, à un moment, il a fait demi-tour. Le cycliste, qui circulait aussi en direction nord, n’a pas pu éviter la collision , rapporte M. Brabant.

« Après l’impact, le VUS a quitté les lieux rapidement en direction sud sur le boulevard Pitfield. » — Une citation de Jean-Pierre Brabant, porte-parole du Service de police de la Ville de Montréal