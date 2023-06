Des entrepreneurs et créateurs d'origine philippine influencent la culture de Toronto. Que ce soit par leurs restaurants, leurs magasins et leurs créations, ils contribuent à faire de la Ville Reine une métropole dynamique qui inspire les nouvelles générations.

L'entrepreneur Justin Bella est un visage connu de l'industrie hôtelière à Toronto.

À travers son restaurant BBs et son espace événementiel Sari Not Sari, au centre-ville de Toronto, il rallie toute une communauté de jeunes Torontois de toutes les origines, incluant de nombreux Philippins.

Selon Justin Bella, BBs est une plaque tournante pour mettre en valeur la culture philippine notamment par des collaborations avec d'autres créateurs locaux et des chefs philippins. Photo : Radio-Canada / Myriam Eddahia

J'ai l'impression que le soutien de la communauté distingue vraiment la marque BBs comme étant plus qu'un simple restaurant , pense-t-il.

Comme plusieurs autres concitoyens, il reste principalement connecté à ses racines philippines à travers ses expériences familiales et culinaires.

BBs, qui signifie la maison de Bella, est un hommage à la grand-mère de Justin Bella. L'établissement est bien plus qu'un restaurant, c'est un lieu de rassemblement pour la communauté. Photo : Radio-Canada / Myriam Eddahia

Les silogs (un plat philippin généralement servi au petit déjeuner) sont une partie si importante du début de notre journée, et j'ai de si bons souvenirs chez ma Lola (grand-mère). C'est vraiment un hommage à ma Lola qui a toujours aimé accueillir les gens. Sa façon de leur montrer son hospitalité était de les nourrir , explique le propriétaire.

Bien que BBs soit avant tout un restaurant, l'établissement accueille une communauté pour offrir plus que des repas lors du brunch et du souper. Nous organisons des soirées karaoké et des événements à but non lucratif , cite, par exemple, Justin Bella.

Mais la nourriture reste souvent le point d'ancrage principal d'une culture, selon lui.

La reine de la crème glacée, Luanne Ronquillo, fait le même constat.

Luanne Ronquillo est reconnaissante du soutien qu'elle a reçu de la part de nombreux membres de la communauté torontoise au cours des dernières années. Photo : Radio-Canada / Myriam Eddahia

Mme Ronquillo a commencé à faire de la crème glacée pour le plaisir pendant la pandémie et son projet a connu beaucoup de succès.

L'entrepreneure s'inspire souvent de ses souvenirs d'enfance pour faire découvrir à ses clients de nouvelles saveurs et de nouveaux produits. Tout le monde dit toujours que nos saveurs sont vraiment uniques , raconte-t-elle.

Luanne Ronquillo, qui a grandi à Pickering, a immigré de Singapour lorsqu'elle avait un an. Elle a déménagé avec sa famille à Calgary avant de venir s'installer à Toronto à 27 ans.

Elle est à moitié philippine du côté de son père et à moitié singapourienne du côté de sa mère.

Elle offre les grands classiques comme du chocolat, de la vanille et de la glace à la menthe aux pépites de chocolat, mais nous avons des saveurs comme Mais Con Yelo et Ube. Il y a des saveurs vietnamiennes et singapouriennes aussi , précise Luanne Ronquillo.

Ruru Baked fait plusieurs collaborations avec d'autres créateurs et entrepreneurs philippins comme ce sac réfrigéré conçu par Xylk Lorena. Photo : Radio-Canada / Myriam Eddahia

La représentativité des membres de la communauté philippine dans plusieurs secteurs lui tient à cœur.

Il est important que nous ayons tous une plateforme. Je ne vois pas beaucoup de pâtissiers et de glaciers philippins , observe-t-elle.

« C'est cool d'avoir cet espace pour introduire notre culture à d'autres personnes. » — Une citation de Luanne Ronquillo, propriétaire de Ruru Baked

C'est pourquoi elle collabore avec d'autres entrepreneurs et créateurs philippins comme le designer Xylk Lorena.

Nous faisons beaucoup de collaborations avec d'autres marques philippines et je pense que cela contribue à propulser notre culture à un autre niveau , estime-t-elle.

Bâtir des ponts entre Manille et Toronto

Avant, être Philippin ne signifiait rien pour moi. Maintenant, j'en suis fier et c'est ma motivation pour tout ce que j'entreprends , lance le créateur et fondateur de WeLife.Design, Xylk Lorena.

Ce sentiment de fierté est partagé par plusieurs membres de la communauté philippine de Toronto qui sont, comme lui, au cœur de la culture torontoise.

Xylk Lorena a grandi entouré de créativité. Sa mère travaillait pour une agence publicitaire à Manille quand il avait 5 ans et l'emmenait avec elle au travail. C'est à ce moment qu'il a développé son sens du design. Photo : Radio-Canada / Myriam Eddahia

Lui et son équipe travaillent de près avec des manufacturiers locaux philippins pour bâtir un lien commercial et créatif entre Manille et Toronto, notamment pour la confection de streetwear, d'accessoires comme leurs fameux sacs d'épicerie (grocery bags) et de vêtements.

Nous essayons d'être le pont entre le monde occidental et les Philippines pour que cette collaboration profite aux deux , explique Xylk Lorena.

Ces jeunes s'inspirent de leurs traditions, leur éducation et leurs influences pour créer le Toronto de demain.

Xylk Lorena et son équipe travaillent à partir de leur bureau dans le quartier Parkdale, dans l'ouest de Toronto. Ils sont particulièrement influencés par la culture philippine, caribéenne, le basketball et le hip-hop. Photo : Radio-Canada / Myriam Eddahia

Avec leurs idées, leurs projets et leur présence dans l'entrepreneuriat, la gastronomie, la créativité et la mode, ces Torontois philippins contribuent à façonner la culture de la ville.

Être enraciné dans notre culture est notre principale fondation. Il est donc très important que tout ce que nous faisons soit mariné dans l'esprit philippin pour que ce soit authentique , ajoute Xylk Lorena.

M. Lorena, comme Justin Bella et Luanne Ronquillo, luttent contre l'assimilation en étant fièrement eux-mêmes.

Pour eux, le pouvoir de la représentation permet aux générations futures de rêver plus grand.

Le pouvoir de la représentation

Motivés par les sacrifices de leurs parents immigrés, ces Torontois créent des espaces pour que d'autres jeunes Philippins puissent s'épanouir­.

Comme plusieurs autres entrepreneurs philippins, Abby Albino n'a pas vu de gens qui lui ressemblaient dans l'industrie du basketball et des sneakers (les espadrilles).

J'ai toujours voulu travailler dans le marketing sportif, mais je ne voyais que des hommes blancs. Pour moi, c'était incroyablement décourageant , raconte-t-elle.

En plus d'être la cofondatrice du premier magasin de sneakers dédié aux femmes en Amérique du Nord, Abby Albino est aussi la cofondatrice de Rise Tribe et la cheffe des affaires et de la stratégie de marque pour Basketball Canada. Photo : Radio-Canada

Elle est, depuis quelques années, l'une des cofondatrices de Rise Tribe, un organisme à but non lucratif axé sur l'autonomisation de la prochaine génération de jeunes Canado-Philippins.

Ce groupe leur permet d'avoir les outils et les connexions nécessaires pour percer dans des industries souvent difficiles d'accès pour les personnes racisées et marginalisées.

Maintenant que j'occupe un poste où j'ai travaillé dans le marketing sportif depuis les 10 dernières années, j'espère que cela encouragera d'autres Canado-Philippins à faire partie de l'industrie , indique Abby Albino.

Ces créateurs et entrepreneurs viennent de Toronto, Scarborough, Whitby et Pickering.

Par le pouvoir de la représentation, ils espèrent permettre aux nouvelles générations de canado-philippins de rêver plus grand.