Juteah Downey a été reconnu coupable, plus tôt cette année, de quatre chefs de traite de personnes et d’une série d’accusations supplémentaires découlant de ce que la juge de la Cour supérieure de l’Ontario, Narissa Somji, a décrit comme ses activités parasitaires .

De janvier 2018 jusqu’à son arrestation en avril 2019, il a dirigé une agence d’escortes pour laquelle il a convaincu des femmes vulnérables de lui remettre la quasi-totalité de leurs revenus, en plus de contrôler pratiquement tous les aspects de leur vie.

En prononçant sa sentence jeudi, la juge a déclaré que, bien que M. Downey n’ait pas physiquement contraint ou drogué les quatre femmes qui l'ont finalement dénoncé aux autorités, il a néanmoins exercé une quantité importante de coercition et de contrôle sur elles, d'autres façons.

Chacune de ces quatre femmes traversait une crise personnelle lorsqu’elles ont rencontré Juteah Downey. Il les a alors convaincues de les loger et de les nourrir en échange d’une participation à l’ empire commercial qu’il était en train de bâtir.

Ces promesses ne se sont pas concrétisées et les quatre femmes, qui étaient financièrement et émotionnellement vulnérables au moment de leur recrutement, ont fini plus démunies qu'elles ne l'étaient au départ , a résumé la juge.

Condamnation antérieure

Les quatre femmes devaient être disponibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Elles avaient rarement le droit à des congés, même lorsque certaines d’entre elles ont contracté la gonorrhée et la vaginite.

M. Downey leur a laissé si peu d’argent pour se nourrir et pour d'autres produits de première nécessité qu’elles ne prenaient parfois qu’un seul repas par jour. Elles devaient aussi compter sur une clinique de santé publique pour obtenir des préservatifs gratuits.

Elles vivaient dans l'isolement et se consacraient presque entièrement à travailler pour lui et son agence , a ajouté la juge Narissa Somji.

Pendant ce temps, l’accusé entretenait des relations sexuelles simultanées avec trois des femmes.

Il n’a pas échappé aux plaignantes que ces relations sexuelles faisaient partie de la manière dont l’accusé exerçait un contrôle émotionnel sur chacune d’entre elles en leur donnant l’impression qu’elles étaient spéciales , a poursuivi la magistrate.

Parmi les facteurs aggravants qui ont influencé sa peine, la juge a retenu sa condamnation antérieure pour traite d’une jeune fille de 14 ans. Il a alors purgé deux ans et demi de prison après avoir perdu son appel en 2016, ce qui signifie qu’il était à peine sorti de prison lorsqu’il a commencé à reconstruire son réseau d’escortes.

M. Downey a ouvert, en 2019, un spa éphémère sur la rue Somerset Ouest. Selon la juge, cela consistait en grande partie, à une façade pour ses activités de traite [de personnes] .

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  De janvier 2018 jusqu’à son arrestation en avril 2019, Juteah Downey a mené une agence d’escortes pour laquelle a convaincu les femmes vulnérables de lui remettre la quasi-totalité de leurs revenus. Photo : gracieuseté Police régionale de Peel

Débordement dans la salle d'audience

L’avocat de l’accusé avait proposé une peine de quatre à huit ans, mettant de l’avant que l’affaire n’avait pas été aussi brutale que d’autres dossiers de traite de personnes . En revanche, la Couronne avait suggéré une peine de 18 ans, en se basant principalement sur sa condamnation antérieure et le nombre de victimes impliquées dans le présent dossier.

M. Downey, 45 ans, est crédité d’un total de 623 jours pour le temps passé en détention préventive.

Ce dernier n’a pas eu l’occasion de s’exprimer, jeudi, mais il s’est permis de dire à la juge : mets cela à 20 ans. Vingt ans, c’est bien. Je suis bon pour 20 ans, votre honneur . Son avocate lui a aussitôt demandé de se taire.

En prononçant la peine, la juge a rejeté l’argument selon lequel les femmes avaient choisi leur propre voie lorsqu’elles ont décidé de devenir escortes pour gagner de l’argent.

Le travail sexuel n’est pas illégal , a-t-elle argumenté. Ce type d’argument consiste à blâmer à tort la victime pour le comportement d’exploitation de l’accusé et ne reconnaît pas la vulnérabilité des personnes exerçant ce type de profession face à l'exploitation par des personnes telles que l’accusé.

Je suis heureuse que ce soit terminé

La juge a noté que certaines des quatre femmes continuent de subir un traumatisme, une honte persistante et une culpabilité personnelle à la suite de leur relation avec M. Downey, ajoutant que chacune des plaignantes avait subi un préjudice unique .

Si certaines ont réussi à reprendre le cours de leur vie, il est clair que d’autres continuent de lutter pour reconstruire leur vie.

« Je suis heureuse que ce soit enfin terminé. Les autres filles qui ont été impliquées ne sont pas épargnées pour autant. Elles sont toujours affectées. Il faut que j'aille de l'avant. » — Une citation de L’une des victimes de Juteah Downey

De ces quatre femmes, une était présente dans la salle d’audience pour la condamnation. En entrevue à CBC , elle a déclaré que, selon elle, il est juste furieux d’aller en prison et qu’elle est convaincue qu’il n’a pas de remords .

Il va sortir [de prison] avec des cheveux gris, alors oui, je suis heureuse parce qu’il peut maintenant voir ce que c’est de ne rien avoir [en sa possession]. Je ne me sens pas mal du tout.

Nouvelles accusations dans la région de Peel

La police régionale de Peel a annoncé, jeudi, trois nouvelles accusations contre M. Downey à la suite d’une enquête sur la traite de personnes dans le cadre d’un incident remontant à plus de 20 ans.

Selon le communiqué de presse de la police, il est accusé d’avoir convaincu la victime, en 2002, de quitter son domicile à Halifax pour poursuivre ses aspirations musicales.

Une fois arrivé dans la région de Peel, l'accusé a exploité la victime et a exercé un contrôle sur certains aspects de sa vie, tout en profitant d'elle financièrement sur une période de plusieurs mois , a expliqué la police régionale de Peel, mentionnant que la victime est finalement retournée vivre en Nouvelle-Écosse.

La police régionale de Peel a déclaré avoir pris connaissance des allégations en novembre 2021 et a appris, le 16 juin, que M. Downey était détenu au Centre de détention d'Ottawa-Carleton.

Il est maintenant accusé d'avoir incité une personne à se prostituer, d'avoir proféré une menace de causer la mort ou des lésions corporelles et d'avoir exercé un contrôle sur une personne pour l'aider à se livrer à la prostitution.

Il doit comparaître devant le tribunal de Brampton, en Ontario, lundi.