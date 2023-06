Randonneurs, les sentiers des Rocheuses risquent d’être glissants cette fin de semaine

En plus, prévient Steve Holeczi, spécialiste de la sécurité des visiteurs pour l’unité de gestion des parcs nationaux Banff, Yoho et Kootenay, il y aura aussi risque de chutes de pierres.

Il précise que la neige se trouve à la limite des arbres et qu'il faudra quelques jours de soleil pour la faire fondre.

Avant cette dernière neige, beaucoup de sentiers étaient en état de fin d’été – vraiment secs, bien en avance sur le calendrier. C'était une bonne chose pour la randonnée et l'escalade, mais maintenant nous avons toute cette neige , déclare t-il.

Ce n’est pas interdit de faire une randonnée dans de telles conditions, souligne Steve Holeczi. Il faut cependant être équipé en conséquence avec des chaussures appropriées et du matériel chaud avant d’affronter les sentiers de la région.

Les conditions de randonnée continueront de changer, comme on l'a déjà vu ce printemps, souligne Rachel Oggy, coordinatrice des programmes de randonnée en plein air au centre récréatif de l'Université de Calgary.

Selon elle, la planification de la randonnée consiste généralement à envisager toutes les possibilités et à se préparer en conséquence. Il s’agit en bref de planifier son itinéraire et la façon de s'y rendre, de s'habiller en fonction de la météo et du terrain, et d'emporter l'essentiel.

Quel que soit le vêtement que vous prévoyez porter au cours d'une journée, vous aurez besoin d'au moins une couche chaude supplémentaire que vous pourrez ajouter au besoin en cas d'urgence , dit-elle.

Se parer à toute éventualité

Compte tenu des conditions changeantes, il est recommandé de faire des recherches en ligne sur les rapports de sentiers, les conditions météorologiques, l'état des incendies et les alertes aux inondations avant toute randonnée cet été.

Selon Rachel Oggy, le service cellulaire n'est pas toujours garanti en fonction de l'endroit où l'on fait de la randonnée. Il est donc judicieux d'envisager d'utiliser un téléphone satellite ou un autre dispositif de localisation par GPS.

Un sentier de randonnée pédestre dans le parc national des Lacs-Waterton. La semaine dernière, tous les sentiers du parc national ont été fermés en raison des inondations. Photo : Rachel Oggy

Il existe également des guides de randonnée et des cartes à utiliser lorsque la batterie du téléphone se décharge.

Une carte, c'est toujours une bonne idée : soit une carte physique ou une carte que l'on consulte sur un téléphone qui dispose d'une grande autonomie et d'une batterie de secours , indique-t-elle.

Pour sa part, Andrew Nugara, auteur des guides de randonnée, explique que les amateurs d'activités de plein air doivent surtout faire des réserves d'eau.

Il faut toujours emporter plus d'eau que l'on pense en avoir besoin , dit-il.

Il recommande aussi de prendre des collations riches en glucides mais pauvres en sucre, comme du granola ou des fruits.

Avec les informations de Jennifer Dorozio