Deux arrestations pour trafic de drogues à Sherbrooke

Le 21 juin, vers 9 h le matin, l'équipe des crimes initiés de la police de Sherbrooke et de la Régie de police de Memphrémagog ont procédé à la perquisition d'un logement de la rue Goupil. Nous avions l'information que le couple sur place faisait le trafic de stupéfiants et la vente de cannabis à partir de leur logement. Ce sont plusieurs observations et surveillances qui ont permis de constater du va-et-vient , précise la relationniste du Service de police de Sherbrooke, Isabelle Gendron. L'enquête avait été amorcée plus tôt en juin.

Les deux personnes ont été arrêtées et conduites au quartier général du SPS pour un interrogatoire. Elles ont été libérées sous promesse de comparaître sous plusieurs conditions.

Le couple est accusé de trafic de drogues, de possession de cannabis dans un but de revente, de possession d'une arme prohibée et de recel d'argent de plus de 5000 $.

« C'est une très grosse saisie. Notre équipe est très fière d'avoir procédé à cette arrestation. » — Une citation de Isabelle Gendron, relationniste du Service de police de Sherbrooke

Les deux accusés étaient inconnus des corps policiers au moment de leur arrestation.