Je pense que c’est une bonne idée de se préparer contre les effets de la pollution atmosphérique , affirme Roshini Kassie du Bureau de la qualité de l’air et de l’eau chez Santé Canada.

Cette année, la saison des feux de forêt a commencé très tôt, au Nouveau-Brunswick, mais surtout en Nouvelle-Écosse où d’importants brasiers ont fait rage et détruit 150 maisons en plus de forcer l’évacuation de 16 000 personnes.

La fumée ne s’arrête pas aux frontières , rappelle Mme Kassie, soulignant que cette fumée peut être transportée sur des centaines, voire des milliers de kilomètres.

Ainsi, la fumée générée par les feux de forêt en Ontario et au Québec peut nuire à la qualité de l’air des provinces de l’Atlantique. Le problème peut aussi être exacerbé par des épisodes de chaleur, comme la région connaît ces jours-ci.

Cette fumée est composée d’un mélange complexe de gaz et contient des polluants comme du monoxyde de carbone, du dioxyde d’azote et du dioxyde de soufre en plus des particules fines.

Les feux de forêt sont loin d’être la seule chose qui peut entraîner une dégradation de la qualité de l’air. Mme Kassie souligne les émissions des véhicules à moteur et le brûlage de bois entre autres.

Lundi, le feu dans le secteur de Mistissini, dans le Nord-du-Québec, gagnait du terrain. Photo : Radio-Canada

Tout le monde est à risque des polluants de l’air , note la porte-parole de Santé Canada.

Cependant, les enfants, les femmes enceintes, les personnes âgées ainsi que les personnes qui ont des maladies cardiaques ou pulmonaires sont plus à risque.

Ce sont vraiment eux qui doivent faire des choses pour protéger leur santé. Mais comme j’ai dit, tout le monde est à risque , renchérit Mme Kassie.

Limiter les activités en extérieur

Les symptômes légers liés à l’exposition à la fumée des feux de forêt comprennent des maux de tête, une toux légère, de la douleur aux yeux et l’irritation du nez. Les symptômes plus sévères comprennent des étourdissements, une toux sévère et des douleurs thoraciques.

Afin de limiter les symptômes, Santé Canada recommande de simplement limiter l’exposition à la fumée et de réduire les activités de plein air, tout comme les activités physiques intenses.

La fumée échappée du feu de forêt de Tantallon à proximité des maisons de Bedford, en Nouvelle-Écosse. Photo : Reuters / Eric Martyn

Au pays, ce sont 15 300 décès prématurés qui sont liés à la pollution atmosphérique, selon les données d’Ottawa. Cette pollution, entraînée entre autres par la circulation automobile, mène au développement et à l'aggravation des symptômes de l'asthme chez les enfants et cause le cancer du poumon chez les adultes , selon Santé Canada.

Environnement Canada mesure régulièrement la qualité de l’air  (Nouvelle fenêtre) dans plusieurs villes au pays. Vendredi, en Atlantique, le risque pour la santé était faible dans toutes les municipalités de la région où est mesurée la qualité de l’air à l’exception de Labrador City où le risque était très élevé en raison des feux de forêt au Québec.

Les risques pour la santé liés à la qualité de l’air, vendredi, sont aussi très élevés à Montréal et Yellowknife.

Avec des informations de Karine Godin du Téléjournal Acadie