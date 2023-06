Tragédie du submersible Titan : une semaine qui a marqué les Terre-Neuviens

L'histoire tragique des cinq passagers du submersible Titan, l’engin qui a implosé sous la pression de l’eau, non loin de l’épave du Titanic, retient l’attention du monde entier depuis le début de la semaine et a aussi marqué beaucoup de Terre-Neuviens.

La ville de Saint-Jean bourdonne d’activités militaires et médiatiques depuis le début de la semaine. Dans cette province, où l'économie a longtemps été axée sur la pêche, puis le pétrole extracôtier, les catastrophes en mer sont nombreuses. Il existe donc de l’empathie chez des pêcheurs comme Wilson Loman, mais aussi de l’incrédulité.

On perd des chalutiers en haute mer chaque année. Il y a parfois des vagues si puissantes que tout le bateau va trembler , raconte Wilson Loman, dont l'équipage a déjà participé à des opérations de recherche dans les Grands Bancs de Terre-Neuve.

Dans les derniers jours, plusieurs médias ont rapporté les possibles lacunes de sécurité du submersible expérimental. La communication entre le petit sous-marin de 6,7 m de long et le navire Polar Prince a cessé dimanche, environ deux heures après le début de la mission touristique.

Si notre bateau coule, il ne faut rien faire, il y a des balises de sécurité qui s'activent automatiquement, rappelle Wilson Loman, qui se demande pourquoi l'équipage du Titan n'avait pas pris de mesures similaires, qui auraient aidé pendant les recherches.

Concentration d'activités militaires et médiatiques

Depuis lundi, des avions militaires transportant de l’équipement de haute technologie n’arrêtaient pas de survoler la maison de Margaret Bavis. Jeudi, elle se tenait derrière une clôture à mailles métalliques à l’aéroport de Saint-Jean pour voir de ses propres yeux la vaste opération internationale en cours.

Nous étions assis sur le patio en arrière de la maison parce qu’il fait enfin soleil et il y avait tellement d’avions qui passaient. Ce n’était pas des vols commerciaux et je me suis dit, ça doit être les équipes qui viennent en renfort pour retrouver le sous-marin , explique-t-elle.

Des opérateurs de grues chargent de l'équipement à bord du bateau ravitailleur, Horizon Arctic, mardi soir, à Saint-Jean, à Terre-Neuve-et-Labrador. Photo : (Ted Dillon/CBC)

Sur le quai, où des grues avaient hissé mardi et mercredi des robots sous-marins et d'autres machineries sur le pont des bateaux ravitailleurs et des navires de la Garde côtière, les journalistes d’une dizaine de chaînes de télévision ont fait des directs jour et nuit pour raconter les derniers détails. Pour eux aussi, c’est un événement unique.

Il y a tellement de rebondissements , explique Antoine de Precigout, journaliste de TF1, une chaîne de télévision française. C’est la première fois que je vois une histoire comme ça , ajoute sa collègue Alexandra Poupon.

Veillée aux chandelles

Jeudi soir, Justine Drover, qui dit avoir écouté le film Titanic 500 fois et rêve de visiter l’épave, a organisé une veillée aux chandelles à Signal Hill, lieu historique national qui surplombe le centre-ville de Saint-Jean, mais aussi l’Atlantique Nord.

Je suis l’histoire depuis le début. Au début il a disparu, puis il ne restait plus d’oxygène, puis on a découvert des débris, puis on a eu la nouvelle que personne ne souhaitait entendre. C’est déchirant , affirme celle qui ne connaît pas les cinq passagers, mais qui ajoute je voulais faire ce que je pouvais .

Les navires ayant participé aux efforts, dont le Polar Prince, se dirigent vers Saint-Jean, selon le site MarineTraffic  (Nouvelle fenêtre) . Ils devront parcourir environ 700 km avant d’arriver à destination.

Avec des informations de Kyle Mooney et de CBC