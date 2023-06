L’Ontario bannit les maisons flottantes sur les lacs

La présence de ces maisons flottantes, souvent construites à partir de conteneurs, a soulevé l'ire de nombreux propriétaires de chalets et d'élus locaux, qui les décrivent comme hideux .

Toutefois, la province explique dans un communiqué obtenu par CBC que les nouvelles restrictions sont le résultat de préoccupations environnementales et de sécurité, pas de considérations esthétiques.

« Des inquiétudes ont été exprimées au sujet de la possibilité que les maisons flottantes perturbent l'environnement naturel des poissons et de la faune, en plus d'accroître le risque de pollution liée aux déchets, aux eaux usées et aux fuites. »