La qualité de l’air se dégrade à Saguenay

La qualité de l’air à Saguenay s’est considérablement détériorée au cours des dernières heures, selon l’indice de la qualité de l’air du ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs.

La qualité de l’air est considérée comme mauvaise vendredi matin à Saguenay, notamment à Chicoutimi et à Arvida. Au Lac-Saint-Jean, la situation est plus stable alors que la qualité de l’air est considérée acceptable par l’outil qui mesure les particules fines dans l’atmosphère pour le compte du ministère.

L’avertissement de smog émis par Environnement Canada jeudi est d’ailleurs toujours en vigueur vendredi à Saguenay, mais ce n’est plus le cas pour Roberval. Environnement Canada indique que la situation pourrait durer quelques jours encore.

Le smog affecte surtout les enfants asthmatiques et les personnes atteintes de maladies respiratoires ou cardiaques. Il leur est donc recommandé d’éviter les activités physiques intenses à l’extérieur jusqu’à la levée de l’avertissement de smog , rappelle Environnement Canada.

Du temps chaud est aussi attendu jusqu’à mardi, et les températures seront surtout élevées vendredi et samedi avec des maximums de 31°C et de 28°C. Des orages pourraient s’inviter pendant la journée de samedi.