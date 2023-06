Ouvert ou fermé pour la fête nationale du Québec?

Les commerces, les épiceries, les succursales de la Société des alcools du Québec (SAQ) et de la Société québécoise du cannabis (SQDC) seront fermés le samedi 24 juin à l’occasion de la fête nationale du Québec.

La fermeture concerne tous les commerces offrant des produits en vente au détail comme les magasins à grande surface, les boutiques et les marchés.

Certains commerces de proximité, comme les dépanneurs et les petites épiceries, ainsi que certaines pharmacies demeurent ouverts avec un nombre d’employés limité.

En ce qui concerne les services gouvernementaux, les bureaux administratifs seront fermés samedi.

Les arénas, les piscines, les bibliothèques, les maisons de la culture et les centres culturels ont un horaire variable selon les arrondissements à Montréal.

Les services d’urgence, comme la protection contre les incendies, la police et les services ambulanciers, continuent quant à eux de fonctionner.

Les services essentiels, comme le traitement des eaux, demeureront également ouverts.

Les collectes des ordures ménagères, des encombrants, des matières recyclables, des résidus alimentaires, des résidus verts et des feuilles mortes sont maintenues partout , précise la Ville de Montréal.

Pour les réseaux de transport, les autobus circuleront selon l'horaire habituel du samedi à Québec.

À Montréal, Laval et Longueuil, les horaires sont modifiés. La Société de transport de Montréal (STM), la Société de transport de Laval (STL) et le Réseau de transport de Longueuil (RTL) invitent leurs usagers à consulter l’horaire des différents autobus.

En ce qui concerne les horaires des trains de banlieue, il n'y aura aucun service pour les lignes Mascouche, Mont-Saint-Hilaire et Candiac samedi, tandis que les lignes Saint-Jérôme et Vaudreuil-Hudson offriront respectivement le service de fin de semaine et du dimanche.