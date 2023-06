Les feux de forêt ont fait de Lebel-sur-Quévillon et Mistissini des villes fantômes

Les rues de Lebel-sur-Quévillon, dans le Nord-du-Québec, sont particulièrement calmes, vendredi matin. Et pour cause : la veille, devant la progression des flammes des feux de forêt qui font toujours rage à proximité de la ville, et avec l'empiétement du brasier sur l'une des deux seules voies d'accès à la municipalité, le maire Guy Lafrenière n'a eu d'autre choix que d'ordonner l'évacuation de ses concitoyens, pour la deuxième fois en deux semaines.