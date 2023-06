Écrasement d’un hélicoptère militaire : l’enquête devrait durer des mois

Leur travail a déjà commencé, et comme toute enquête sur la sécurité des vols, elle se concentrera sur deux questions principales : que s’est-il passé? Quelle est la cause de l'accident?

La première réponse prendra probablement des semaines , estime Randall Wakelam, un ancien colonel qui enseigne l’histoire militaire et le leadership au Collège militaire royal du Canada.

Le travail des enquêteurs a déjà commencé. (Photo d'archives) Photo : La Presse canadienne / Spencer Colby

M. Wakelam a agi à titre d’officier de sécurité des vols. Pendant ses années avec le 408e Escadron tactique d’hélicoptères, à Edmonton, il a dû faire affaire à un accident non mortel. Plus tard dans sa carrière, cette fois en tant que commandant, un autre accident s’est produit au cours duquel il a perdu un collègue.

J’ai pu observer l’ensemble du processus de l’extérieur du système de sécurité des vols , dit-il.

Ayant déjà perdu un membre de son escadron, M Wakelam juge qu'il est important de prendre soin des survivants, des familles et des collègues pendant cette période.

Les familles des victimes décideront si des funérailles militaires seront organisées. Pour le moment, elles ont demandé au ministère de ne pas divulguer les noms de leurs proches décédés.

« L'enquête est importante, mais il faut d'abord s'occuper des gens. » — Une citation de Randall Wakelam, ancien colonel

Plus tôt cette semaine, le ministère de la Défense nationale a confirmé la mort de deux militaires du 450e Escadron tactique d'hélicoptères, après l’écrasement d’un hélicoptère CH-147F Chinook qui volait près de la rivière des Outaouais. Deux autres militaires blessés ont quant à eux obtenu leur congé de l'hôpital.

Selon l’ancien colonel, l’officier de sécurité des vols du 450e Escadron tactique d'hélicoptères a sûrement déjà pris certaines mesures, comme la mise en quarantaine des restes de l’hélicoptère, de ses pièces, de tout dispositif d’enregistrement de données et de tous les dossiers d’entretien, à la suite de l’accident survenu tôt mardi matin.

Randall Wakelam pense également que l'escadron devrait également avoir déposé un rapport préliminaire dans les 24 premières heures.

L'accident est survenu mardi à 0 h 10, à l'occasion d’un vol d’entraînement. (Photo d'archives) Photo : La Presse canadienne / Spencer Colby

La récupération de l’hélicoptère se poursuit

L’officier supérieur retraité de l'Aviation royale canadienne qui a été commandant de l'escadron de 2015 à 2018, Michael Hood, a déclaré que sa priorité serait de s’assurer que le personnel et les autres personnes touchées par cet accident bénéficient d’un soutien. Il se pencherait ensuite sur la flotte elle-même, c’est-à-dire les 14 autres Chinook.

Au fur et à mesure que nous comprendrons mieux les causes de l’accident, nous serons plus confiants quant à la manière de continuer à utiliser cette flotte.

Le ministre de la Défense nationale, Anita Anand, a affirmé, mercredi, que même s'il n'y aura pas de pause officielle des opérations de la flotte, celle-ci prendra une pause par respect, pour cet incident tragique et pour tous les membres de l'équipage .

La ministre de la Défense nationale, Anita Anand (Photo d'archives) Photo : La Presse canadienne / Justin Tang

L'hélicoptère CH-147F Chinook est équipé d'une boîte noire, selon un porte-parole du ministère, et l'obtention et l'analyse de ses informations fait partie de l'enquête.

Le CH-147F est équipé d'enregistreurs de données de vol très modernes qui fournissent des paramètres sur tous les éléments, du rotor au moteur. Ils disposeront donc de toutes les informations nécessaires pour compléter l'enquête , a expliqué Michael Hood.

En point de presse mercredi, Anita Anand a mentionné que la cause de l’accident n’était toujours pas connue, faisant appel à la prudence jusqu’à la fin de l’enquête.

Presque immédiatement après l’accident, le quartier général de l'Aviation royale canadienne a dû être mobilisé, indique Randall Wakelam.

La direction de la sécurité des vols de l’armée de l’air est mandatée d’enquêter de manière indépendante sur les questions relatives à la sécurité aérienne. Son équipe a dû arriver sur les lieux entre 12 et 24 heures après l’accident afin d’assumer la responsabilité de l’endroit une fois qu’il a été jugé sécuritaire, explique-t-il.

Un officier des Forces armées canadiennes sur la plage près de l'endroit où un hélicoptère Chinook s'est écrasé. (Photo d'archives) Photo : La Presse canadienne / Spencer Colby

Équipe d’enquêteurs

Le ministère de la Défense nationale a indiqué que l’équipe, composée d’environ 16 personnes, comprend des enquêteurs, des conseillers médicaux, un conseiller en opérations de la flotte ainsi qu’un conseiller technique et en ingénierie.

La portion d'enquête sur le terrain, dirigée par la direction, dure généralement une ou deux semaines. Pendant cette période, les enquêteurs mènent des entretiens, prennent des photos et collectent des débris.

Un examen approfondi des preuves suit ensuite, selon le ministère.

Un résumé des faits et des points essentiels doit enfin être publié sur internet. Un rapport final, comprenant les facteurs qui ont conduit à l’accident, les mesures préventives qui ont été prises et les recommandations pour l’avenir, suivra ensuite.

Le ministère de la Défense nationale a aussi mentionné qu’il était trop tôt pour prédire le moment où le rapport sera publié. L’ancien colonel Randall Wakelam estime que cela pourrait prendre jusqu’à 12 mois. Michael Hood, lui, a rappelé que chaque enquête est différente.

Les deux experts ont aussi mentionné que les deux survivants, qui ont subi des blessures mineures, peuvent fournir des informations sur ce qui s'est passé dans les instants qui ont précédé l'accident.

Le bureau du coroner en chef de l'Ontario enquête également sur les deux décès, en collaboration avec le ministère de la Défense nationale.