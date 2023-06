Le comité de la Fierté du comté de Lunenburg organise le défilé.

Shelley McCorriston, membre fondatrice, s'attend à ce que le défilé soit une expérience émouvante pour elle.

Elle a grandi dans la région à une époque où, selon elle, il n'y avait pas beaucoup d'informations sur la communauté LGBTQ .

Je sais que je vais probablement verser une larme, quand nous y sommes parce que c'est une chose tellement énorme pour moi , dit-elle à propos du défilé.

Steve Ellis, président de la Fierté du comté de Lunenburg, admet que l'organisation d’un premier défilé a demandé beaucoup de travail, surtout parce que l'organisme est petit.

Steve Ellis est le président actuel de la Fierté du comté de Lunenburg. Photo : Gracieuseté de Steve Ellis

Par contre, il ajoute que c'est quelque chose de très agréable parce qu'on voit vraiment l'esprit communautaire .

Le défilé débute à 14 h et Steve Ellis explique que l'itinéraire, qui commence sur le campus du Collège communautaire de Bridgewater, aura des zones accessibles.

C'est une descente progressive, avec diverses zones où les gens peuvent entrer et regarder , dit-il. Et la dernière partie du défilé se déroule sur un terrain complètement plat et il y a plusieurs zones d'entrée où les personnes à mobilité réduite peuvent s'arrêter et profiter du défilé.

Il précise que les personnes qui s'inscrivent au défilé peuvent aussi être dans un véhicule si elles ne peuvent pas marcher.

Problèmes de sécurité et communauté

Même si elle est excitée pour ce premier défilé, Shelley McCorriston confie qu'il y a eu des problèmes de sécurité pour les membres de la communauté et les artistes qu'ils ont embauchés.

Shelley McCorriston est membre fondatrice et ancienne présidente de la Fierté du comté de Lunenburg. Photo : Gracieuseté de Shelley McCorriston

Nous ne sommes pas dans le meilleur climat à mon avis en ce moment, pour s’afficher comme queer , dit-elle. Ça donne un peu l'impression que nous reculons dans de nombreux domaines, même si je pense que la progression générale va continuer avec le temps.

Elle dit que le comité de la Fierté a l'intention d'avoir une présence policière lors de certains événements.

Pour Steve Ellis, le défilé est aussi une opportunité de renforcer l'esprit communautaire.

J'espère que les célébrations vont continuer dans la vie quotidienne pour que les gens réalisent que la Fierté existe à l'extérieur d'Halifax, on existe aussi dans le comté de Lunenburg , a-t-il déclaré.

En plus du défilé, le comité organise des événements du 9 au 15 juillet, notamment une activité sociale pour les personnes âgées et une heure du conte drag queen. Tous les détails seront publiés sur les réseaux sociaux.