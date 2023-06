Le Titan d’Acadie-Bathurst en opération séduction le temps d’une partie à Saint-Quentin

L'été prend à peine son envol qu'on pense déjà à la rentrée sportive à Saint-Quentin. Le Titan d'Acadie-Bathurst se rendra dans la ville du Restigouche le 8 septembre prochain pour disputer un match pré-saison. Ils affronteront leurs rivaux néo-brunswickois de la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ), les Seadogs de Saint-Jean.

Gilles Cormier, chef de la direction du Titan d'Acadie-Bathurst, espère que cette partie de pré-saison délocalisée à Saint-Quentin amènera de nouveaux partisans de l'équipe. Photo : Radio-Canada / Serge Bouchard

À chaque année, on aime aller dans des endroits différents parce qu'on ne se le cachera pas, c'est du bon marketing pour nous autres. Surtout comme à Saint-Quentin. On est à peu près à 1 h 15, 1 h 30 de route , estime Gilles Cormier, chef de la direction du Titan d'Acadie-Bathurst.

C'est un endroit, je dois vous avouer, que ça fait longtemps qu'on a dans notre mire depuis longtemps , ajoute-t-il.

Les organisateurs ont bon espoir que la population sera au rendez-vous. C'est certain qu'un 1000 personnes qu'on vise, ça devrait bien fonctionner. On vise le 1000 mais si on peut le dépasser, ça va être tant mieux pour nous , explique le directeur des opérations du centre culturel de Saint-Quentin, Condé Gauvin.

Condé Gauvin, le directeur des opérations du centre culturel de Saint-Quentin, espère que la partie du Titan d'Acadie-Bathurst qui aura lieu le 8 septembre amènera jusqu'à 1000 spectateurs. Photo : Radio-Canada / Serge Bouchard

L'événement servira d'activité de financement pour l'aréna local et ses deux principaux locataires.

On a eu un bon partenaire à trois, le Centre culturel, le club de hockey mineur puis aussi les Dragons de la polyvalente. Ça fait qu'à trois, on va se partager les tâches puis bien entendu, on va se partager les profits au bout de c't'activité là , poursuit Condé Gauvin.

Un match à domicile pour un natif de Saint-Quentin

Pour certains, cette partie délocalisé à Saint-Quentin sera toute particulière. Le Titan compte, deux espoirs natifs de la ville dans ses rangs dont le joueur de centre Izach Poirier.

Izach Poirier, natif de Saint-Quentin, est particulièrement motivé pour tenter de réussir à faire partie de l'équipe des Titans d'Acadie-Bathurst. En septembre, l'équipe de la LHJMQ jouera dans sa ville le temps d'une partie. Photo : Radio-Canada / Serge Bouchard

Le jeune homme compte tout faire pour être prêt pour le début du camp d'entraînement à la mi-août afin d'être choisi pour faire partie de l'équipe. Il assure que c'est une motivation de plus pour lui que ce match se joue à domicile.

Je me suis entraîné beaucoup pis j'ai mis les bouchées doubles pour réussir à faire l'équipe. C'est mon rêve depuis que je suis jeune pis c'est un rêve réalisable , estime Izach Poirier.

D'après un reportage de Serge Bouchard