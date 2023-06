Ces Montréalais qui défendent le droit à la cession de bail

Familles, étudiants, retraités, immigrants… Ils étaient plus de 1500 manifestants, selon la police; autour de 4000, selon les organisateurs. Voici ce qu’ils avaient à dire, le temps d’une marche lancée à l'appel du Regroupement des comités logement et associations de locataires du Québec (RCLALQ) et du Comité d'action de Parc-Extension (CAPE).

Soufia Khmarou, 50 ans

Soufia a immigré à Montréal du Maroc il y a 14 ans. Responsable d’un milieu familial à Villeray, elle est venue manifester avec sa fille, Amal, 12 ans, assise sur une chaise roulante.

Soufia Khamrou avec sa fille Amal, assise sur un fauteuil roulant. Photo : Radio-Canada / Rania Massoud

J’habite dans mon logement depuis 13 ans, c’est un logement insalubre. On est allés devant un tribunal à trois reprises et on a gagné à chaque fois, mais le propriétaire abuse de notre gentillesse. Il n’a entrepris aucune des réparations exigées par le tribunal.

Le grand problème c’est le manque de logements sociaux. Ça fait trois ans que je cherche un logement accessible pour ma fille, parce que notre logement ne l’est pas. On a installé une rampe provisoire à la sortie de secours pour qu’elle puisse sortir, car elle a beaucoup de rendez-vous médicaux à l’hôpital. C’est dangereux et je suis toujours inquiète : si jamais il y a un incendie, comment vais-je faire pour sortir ma fille de là.

« Je suis quelqu’un qui a toujours été très impliquée dans la société, mais aujourd’hui c’est moi qui vit un problème de logement et je cherche une solution le plus rapidement possible. » — Une citation de Soufia Khmarou

Avec l’inflation, la hausse des loyers, et mon salaire de travailleuse autonome qui ne change pas, je n’arrive pas à trouver un logement à un prix raisonnable. Et, en plus, plusieurs propriétaires n’acceptent pas de louer un logement à une personne handicapée. C’est de la discrimination, ça suffit! Il faut avoir des logements sociaux le plus rapidement possible, parce qu’on vit une situation très difficile, surtout les personnes qui sont en situation de handicap.

Ce n’est pas le rêve pour lequel on est venu vivre ici.

La manifestation pour le logement était la plus importante au Québec, selon les organisateurs qui estiment qu'il y avait environ 4000 participants. Photo : Radio-Canada / Rania Massoud

Logan, 30 ans

Logan est originaire de New York, où il travaillait comme urbaniste. Il dit être arrivé à Montréal, il y a 10 ans, pour fuir la cherté de vie devenue intenable dans sa ville natale.

J’ai quitté New York à cause du loyer qui augmentait, augmentait, augmentait… Cela a détruit tout ce qui faisait de cette ville un lieu où il fait bon vivre, comme l’art ou la culture. Et, là, on voit qu’à Montréal, les loyers sont devenus trop élevés, c’est pour cela qu’il faut garder les cessions de bail. [Sans cette mesure], je ne peux pas imaginer pouvoir rester ici ou fonder une famille.

J’habite sur Le Plateau-Mont-Royal, un quartier qui est déjà très embourgeoisé, mais sans une cession de bail je n’aurais pas pu habiter là il y a dix ans. C’est comme ça que je peux me permettre de vivre dans ce quartier et profiter de tout ce que Montréal a à offrir pour quelqu’un qui est nouveau ici. La Ville doit protéger les loyers, c’est son devoir.

« Le fait que la vie ici soit moins chère qu’à New York m’a permis de poursuivre ma passion, mon art. Je suis aussi écrivain. Je peux écrire parce que j’ai le temps. À New York, on manque de temps, on doit travailler 60 heures par semaine juste pour avoir une place pour dormir et de quoi manger. » — Une citation de Logan, résident de Montréal originaire de New York

La hausse des loyers, on la constate partout au Canada et aux États-Unis. Bientôt, il ne restera plus aucune ville qui sera épargnée.

Logan a quitté New York pour Montréal pour fuir la cherté de vie. Photo : Radio-Canada / Rania Massoud

Eli San, 30 ans

La bibliothécaire, autrice et militante habite à Montréal depuis plus de 10 ans.

Moi, j’habite dans Rosemont–La Petite-Patrie, un quartier qui se gentrifie de plus en plus. Il y a un bloc à deux pas de chez moi qui se vend à deux millions de dollars actuellement.

On connaît tous quelqu’un qui s’est fait évincer, ou qui a des enjeux au niveau de son loyer. Je trouve ça absurde, tsé. Mes parents étaient bien heureux que le loyer de ma soeur n’ait pas augmenté alors qu’elle paie 1300 $ pour un trois et demi. On est rendu là, et c’est pour ça que je trouve que c’est important [de manifester].

« La cession de bail est un outil qui est censé aider les locataires à être solidaires entre eux. Malheureusement, c’est l’un des derniers outils qui nous reste pour éviter l’augmentation des prix. C’est tragique que le gouvernement veuille nous l’arracher. » — Une citation de Eli San, bibliothécaire et autrice

Montréal est une ville que j’adore, je trouve ça triste que les gens qui veulent y habiter n’aient pas nécessairement les moyens de le faire. Moi, j’ai l’avantage d’habiter avec mon amoureux, donc ça divise les coûts, mais, honnêtement, déménager toute seule en 2023, je ne vois pas comment faire. Il faut être prêt à se lever debout pour faire valoir nos droits, c’est-à-dire avoir droit à un logement.

Eli San lors de la manifestation contre le projet de loi 31 à Montréal. Photo : Radio-Canada / Rania Massoud

Corinne, dans la cinquantaine

Corinne est propriétaire depuis 20 ans à Montréal. Elle habite sur Le Plateau-Mont-Royal depuis 1994.

Je suis ici pour soutenir les locataires, pour que le gouvernement fasse quelque chose pour diminuer la pauvreté et que les gens paient un loyer décent pour qu’ils puissent vivre correctement.

Le quartier a beaucoup changé depuis 1994. Les loyers ont augmenté, les coûts des maisons aussi, et la population a changé, ça s’est beaucoup embourgeoisé. À l’époque, c’était beaucoup plus mixte.

Je ne pense pas que ce projet de loi va vraiment aider les gens à payer leur loyer, au contraire. Si les propriétaires refusent les cessions de bail, ils vont en profiter pour augmenter les prix. Il faut plutôt s’attaquer à la pauvreté.

Les manifestants montréalais ont fait preuve de créativité et étaient particulièrement critiques envers la ministre responsable de l'Habitation au Québec, France-Élaine Duranceau. Photo : Radio-Canada / Elyse Allard

Mélanie, 24 ans

Mélanie est la fille de Corinne, elle est étudiante universitaire en relations internationales et en études de genre.

Moi, je suis locataire et mon propriétaire n’est pas forcément le meilleur être humain sur Terre. D’ailleurs, c’est pour cette raison que je ne renouvelle pas mon bail, mais j’aurais pu le quitter au milieu de l’année et céder mon bail aussi. Je ne veux pas qu’on nous enlève ce droit.

Je ne peux pas acheter tout de suite, surtout que je finis mes études. Les étudiants sont loin d’être riches. Et aussi, on veut avoir le droit de rester locataires sans se sentir coincés.

Je ne vois pas comment nous enlever le droit de céder notre bail règle la crise du logement, alors qu’il fait plutôt construire des logements abordables. Je ne comprends pas pourquoi [le gouvernement] protège les propriétaires, alors [que ces derniers] ont moins besoin de protection que les locataires.

John McDonald, 66 ans

John est sans logement depuis 11 mois. Ce retraité, et ancien résident d’Ahunstic, avait sa propre entreprise de produits naturels mais sa situation financière a été particulièrement touchée par la pandémie.

John McDonald s'apprêtant à prendre part à la marche dans Parc-Extension. Photo : Radio-Canada / Rania Massoud

Je me sens vraiment délaissé. Je cherche simplement la tranquillité, la sécurité et la capacité de relancer ma vie. Avec la crise, c’est difficile.

J’ai été voir un organisme communautaire qui aide les gens en difficulté à se loger. C’était la première fois dans ma vie que je demandais de l’aide. C’était très difficile, mais la générosité des gens m’a profondément touchée. C’était toujours moi qui aidais les gens, jamais je n’ai demandé l’aide de personne.

J’ai ensuite été pris en charge par l'Office municipal d'habitation de la Ville de Montréal et présentement, j’ai une chambre dans une résidence pour étudiants. Je suis très très heureux d’avoir ce cadeau, mais je ne me sens pas libre, je me sens toujours surveillé. Ce n’est pas chez moi, je n’ai pas le droit d’inviter un ami dans ma chambre pour un café.

Mentalement, je suis désespéré, mais j’ai toujours la foi, je ne suis pas seul. À Montréal, il y a des gens qui sont dans une situation bien pire que la mienne.

« Le fait d’avoir tout perdu, ce n’est pas la fin du monde. Il faut remonter la pente, mais je ne peux pas le faire tout seul. » — Une citation de John McDonald, un Montréalais de 66 ans sans logement

Aujourd’hui, je ne manifeste pas juste pour moi, mais pour chaque être humain qui habite ici et qui pourrait se retrouver dans un scénario comme le mien.

Un pancarte de maison à vendre «trafiquée» mettant en vedette François Legault avec le titre « du Bord du Proprio ». Photo : Radio-Canada / Elyse Allard

Talia, 28 ans

Talia est étudiante en enseignement de la musique. Elle habite seule dans un studio à Ahunstic. Elle est venue manifester avec son amie Laurie, une formatrice qui habite elle aussi à Ahunstic.

Moi, sans la cession de bail, j’ai peur que si je me fais mettre dehors de mon appartement, je ne vais pas avoir de place où aller. Je suis étudiante, donc j’ai seulement un certain revenu par année et quand on bénéficie des primes et bourses on n’a pas le droit d’être plus riches, dans le fond. C’est-à dire que si je travaille, le gouvernement m’enverra moins d’argent.

Je n’ai pas vraiment de marge de manoeuvre, je ne peux pas me dire que si je travaille plus ou plus fort je vais être capable de me payer un autre appartement plus cher. Ça ne marche pas comme ça.

« Je suis prise avec le revenu que j’ai jusqu’à la fin de mes études. J’ai peur de ne pas être capable de quitter mon logement, d’être prise là ou d’être prise dans la rue si je me fais sortir un jour. » — Une citation de Talia, étudiante

Talia et Laurie lors de la manifestation. Photo : Radio-Canada / Rania Massoud

Laurie, 33 ans

On a vu comment la crise du logement a touché toutes les autres villes du pays et rien n’a été fait pour limiter ça. Là, c’est maintenant que ça se passe.

J’habite dans mon appartement depuis 2019, donc c’est quand même encore abordable pour nous, mais j’aimerais pouvoir céder mon bail à quelqu’un d’autre plus tard, justement pour contrôler les prix. Si on quitte notre logement, le propriétaire va sûrement augmenter le prix pour que ça reflète le marché actuel et je trouve ça vraiment dommage.

Si je décide de déménager, je vais certainement payer plus cher mon nouveau logement et je n’ai pas les moyens de le faire. Je veux rester à Montréal parce que mon travail est ici, mais s’il faut que j’habite à Mascouche [pour un loyer moins cher] ça n'a pas de sens. Si je sors de Montréal, je vais payer la différence en temps et en transports.

« Et si jamais Montréal devenait aussi chère que New York? Je vais emménager chez mes parents à 40 ans, puis ça va être vraiment beau. » — Une citation de Laurie, formatrice

Guillaume Bovet, 37 ans

Guillaume est venu manifester avec sa conjointe et ses deux enfants. Ce locataire de Saint-Henri et agent au service à la clientèle a grandi à Laval, mais habite à Montréal depuis ses 19 ans.

Je n’ai pas de permis de conduire, donc c’est sûr que pour moi la vie c’est dans la ville. Il y a plusieurs raisons d’être en colère dans notre société, mais il faut choisir de s’impliquer dans les batailles qui risquent de mobiliser les gens et je pense que celle-là en est une.

« On ne va pas se le cacher, je suis moi-même un vecteur de la gentrification dans mon quartier. Ça avait commencé avant mon arrivée en 2012, mais j’ai vu le quartier évoluer sous mes yeux. C’est ma classe sociale qui a chassé les pauvres de Saint-Henri, et je ne suis pas un pauvre. » — Une citation de Guillaume Bovet, résident de Saint-Henri

C’est sûr que ça va encore changer, c’est comme ça partout dans le monde. Montréal est au début d’un processus dans lequel New York, par exemple, est beaucoup plus avancée. Il n’y a aucune chance que ça aille autrement. C’est comme ça qu’est construite une société qui est basée sur l’argent, où les propriétés sont destinées à valoir encore plus d’argent.

Guillaume Bovet, marchant avec sa conjointe et ses deux jeunes enfants. Ils sont accompagnés d'Ève Deshaies avec son jeune fils en poussette. Photo : Radio-Canada / Rania Massoud

Ève Deshaies, 43 ans

Ève est venue manifester avec son fils en poussette. Dirigeante d’un organisme à but non lucratif dans le domaine des sports, elle habite avec son conjoint et son enfant dans le Village, dans le centre-ville de Montréal.

C’est un besoin de base et vital de pouvoir se loger. Je pense que les politiques qui sont mises en place depuis de nombreuses années font en sorte que la crise s’aggrave. Il y a de moins en moins de logements sociaux et abordables et on va à l’opposé, je crois, de tout ce qu’il faut faire pour protéger l’accessibilité et le droit de pouvoir se loger convenablement pour tout le monde.

« La détresse humaine est terrible dans mon quartier, on le voit tous les jours. C’est effrayant. Mais ces gens-là se ramassent dans la rue car ils n’ont plus d’endroit où vivre. C’est très rough. Rien n’est fait pour les aider à sortir de la pauvreté, et le logement, eh bien, c’est la base. Voilà pourquoi je suis là. » — Une citation de Ève Deshaies, résidente du centre-ville de Montréal

Depuis septembre, on a la chance d’avoir une place dans une coopérative d’habitation, donc on s’est un peu mis à l’abri, parce qu’on se serait probablement fait expulser de notre logement à moyen terme. C’était un appartement mal entretenu qui était mis en vente et qui allait probablement [fait l’objet d’un] flip.