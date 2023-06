Intégrer le transport maritime aux activités de camionnage pour réduire les émissions

Une nouvelle étude met en lumière les avantages potentiels des services de transport maritime à courte distance entre le sud de l'Ontario et la région des Grands Lacs aux États-Unis, pour réduire les émissions polluantes.

L'étude a été réalisée par Fluid Intelligence, grâce à un partenariat d'analyse de données entre l’Autorité portuaire de Hamilton–Oshawa et l’Institut pour le transport et les logistiques de l’Université McMaster, avec le soutien de Transport Canada.

L’étude met en évidence les nombreux flux commerciaux qui pourraient bénéficier de l'intégration du transport maritime aux services de camionnage.

Larissa Fenn est la vice-présidente des affaires générales de l’Autorité portuaire de Hamilton–Oshawa. Elle souligne que cette étude à échelle régionale est la première en son genre.

Pour la première fois, nous avons identifié l'origine, la destination et les types de cargaison à bord des camions , explique-t-elle.

Selon l’Autorité portuaire de Hamilton–Oshawa, actuellement, plus de 12 000 camions par semaine effectuent des trajets transfrontaliers entre le sud de l'Ontario et les zones portuaires américaines des Grands Lacs. Ces camions transportent des denrées non périssables qui pourraient être transportables par voie maritime.

Une solution durable pour l'environnement

Selon Mme Fenn, c’est en intégrant un moyen de transport maritime que les niveaux de gaz polluants émis lors des trajets terrestres pourraient être substantiellement réduits, en diminuant le kilométrage et donc les émissions produites par les camions.

L’étude révèle que le transport maritime à courte distance offre un avantage environnemental important, puisqu'un navire peut transporter la même cargaison que 963 camions de transport, tout en émettant seulement 15 % du CO2 pour le transport d'une tonne sur une distance d'un kilomètre.

Pour Mark Ferguson, chercheur à l'Institut pour les transports et les logistiques et un des auteurs de l’étude, il est évident que cette stratégie contribuera à réduire les risques de pollution.

Nous estimons que si 10 % du trajet des camions était complété par le transport maritime, il y aurait environ 220 tonnes d’émissions en moins par semaine, dit-il.

Le Sud-Ouest est au centre de ces projets

Le port de Windsor serait notamment l’un des ports à bénéficier de cette stratégie.

L’Autorité portuaire de Hamilton-Oshawa signale que le port de la ville du Sud-Ouest essaie déjà de développer ses activités par des routes maritimes.

Le port de Windsor fait partie du Conseil de la Marine de l’Ontario. Nous travaillons ensemble pour faire avancer ces questions , dit Larissa Fenn.

De son côté, le PDG de l’Autorité portuaire de Windsor, Steve Salmons, est optimiste quant à la mise en place de ces stratégies dans un futur rapproché.

Le port de Windsor vient d'être retenu pour l’obtention d'une subvention du Fonds national des corridors commerciaux (FNCC) de 12 millions de dollars pour la construction d'un port à conteneurs d'une valeur de 26 millions de dollars , déclare-t-il.