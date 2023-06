La vie d’un adolescent potentiellement en danger après une embardée à VTT à Hébertville

Une passagère qui l'accompagnait, une adolescente également, n'a pas été blessée gravement.

Les policiers de la MRC de Lac-Saint-Jean-Est ont été appelés vers 20 h à se rendre à la carrière située dans le 3e rang à Hébertville.

Il s'agirait de deux adolescents, un garçon et une fille, qui prenaient place sur le VTT et le conducteur, le jeune homme, en aurait perdu la maîtrise pour une raison qui reste à éclaircir. Il aurait subi des blessures graves et on craindrait pour sa vie. Il a été transporté au centre hospitalier. La jeune fille a subi des blessures légères, mais elle est au centre hospitalier également , a précisé Béatrice Dorsainville, porte-parole de la Sûreté du Québec.

Les deux adolescents portaient un casque de sécurité.