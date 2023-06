L’Économusée de la conserverie : camerise inauguré à Labrecque

Cet ajout viendra bonifier l’expérience des gens qui se rendent directement chez ce producteur.

Il était déjà possible de s'y rendre pour de l'autocueillette de ce petit fruit bleu, mais maintenant l'éventail des activités offertes est multiplié.

On va découvrir la camerise, on a beaucoup d'interprétation. On va être ouvert à l'année à partir de demain [vendredi]. C'est sûr, en période haute, on va être ouvert sept jours sur sept, sinon ça va être sur appel pour la fin de semaine, mais toute la semaine [on va être ouvert]. Pendant la saison, on va avoir de l'autocueillette. On a aussi un petit autobus électrique qu'on va utiliser pour faire un circuit. Pendant le parcours, il y a de l'interprétation à l'intérieur et les gens vont pouvoir découvrir la camerise , a expliqué Myriam Savard, copropriétaire de Camerises Mistouk.

La camerise peut être apprêtée de plusieurs façons. Photo : Radio-Canada / Kassandra Nadeau-Lamarche

L'objectif est d'attirer autant les gens de passage pour une heure que ceux qui voudraient y passer la journée et la nuit puisqu'il y a des espaces locatifs pour les campeurs.

Il est aussi espéré que les touristes puissent cumuler deux économusées au cours d’une même journée dans la région, soit un en matinée et le second en après-midi.

Dans le futur aussi, ce qu'on veut, c'est faire un chemin des économusées. On est en pourparlers justement sur ça , a annoncé Myriam Savard.

L'Économusée de la conserverie: camerise est situé à Labrecque. Photo : Radio-Canada

Récemment, l’Économusée de la confiturière : bleuet sauvage a été inauguré à Albanel lors du lancement de la saison de la Véloroute des Bleuets. Il y a présentement sept économusées au Lac-Saint-Jean et deux au Saguenay.

C'est vraiment le but d'être un économusée, c'est de rallier tous ces gens-là au Saguenay-Lac-Saint-Jean. On est quand même la place où il y a le plus d'économusées présentement. Puis le maillage se fait très bien à l'intérieur de notre économusée. On a des produits de transformation qu'on vend de ces entreprises-là, puis vice-versa, et ils ont nos produits chez eux aussi, donc on fait la promotion. Les gens viennent ici et c'est possible pour nous, de dire : "Allez visiter tel endroit" ou vice versa , a poursuivi Luc Lamontagne, également copropriétaire.

D'après un reportage de Simon Roy-Martel