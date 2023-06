Calgary : le nouveau Centre BMO devrait être prêt à temps

Compte tenu de l’état d’avancement des travaux, tout indiquerait que le nouveau Centre BMO, à Calgary, serait prêt à la date prévue et que le complexe pourrait accueillir les visiteurs du Stampede l’année prochaine.

Dans un communiqué, Kate Thompson, la présidente et cheffe de la direction de la Calgary Municipal Land Corporation (CMLC), la compagnie qui gère le projet pour le Stampede de Calgary, souligne que les travaux ont progressé de manière significative depuis l'année dernière à la même époque.

Nous pouvons maintenant voir clairement l'impact que cet incroyable bâtiment aura sur la ligne d'horizon de Calgary et sur la réputation de notre ville en tant que destination de congrès , ajoute-t-elle.

Les médias ont été invités jeudi à visiter les installations alors que les travaux d'agrandissement entrent dans leur dernière année de construction.

Le nouveau complexe de 565 000 pieds carrés comprendra 38 salles de réunion supplémentaires, plus d'aires de rassemblement et deux nouvelles salles de bal, ce qui en fera le plus grand centre des congrès de l'Ouest canadien.

Une maquette montrant ce que serait l'extérieur du nouveau Centre BMO vu de nuit. Photo : Calgary Municipal Land Corporation

600 ouvriers à l'oeuvre, une capacité de 33 000 visiteurs

Environ 600 ouvriers travaillent sur cet ambitieux projet de construction, selon le communiqué. Le nouveau centre pourra accueillir jusqu'à 33 000 visiteurs.

Selon Joel Cowley, directeur général du Stampede de Calgary, l’agrandissement du Centre BMO améliorera considérablement la capacité d'accueil du Stampede et contribuera à renforcer la position concurrentielle de la métropole albertaine.

Il souligne à cet égard que l'industrie des réunions et des congrès avait déjà manifesté un grand intérêt et que les entreprises étaient impatientes de réserver l'espace.

« Nous travaillons d'arrache-pied pour nous préparer à accueillir le monde entier et notre communauté dans nos nouvelles installations, dans un an à peine. » — Une citation de Joel Cowley, directeur général du Stampede de Calgary

Le coût de l'agrandissement du Centre BMO est estimé à 500 millions de dollars. Il est financé par le gouvernement du Canada, le gouvernement provincial et la Ville de Calgary.

Avec les informations de Scott Dippel and Mike Symington