Sayona veut produire du carbonate de lithium à son complexe de La Corne

Une étude technique préliminaire positive démontre en effet qu’il est avantageux pour l’entreprise minière de relancer la production de carbonate de lithium de qualité batterie à partir des installations déjà en place. Un tel projet ferait bondir la valeur du complexe Lithium Amérique du Nord de près de 3 milliards de dollars, pour ainsi atteindre près de 5 milliards $.

« L’étude démontre la valeur incroyable qu’on a réussi à générer à partir de notre stratégie d’acquisition du site Lithium Amérique du Nord en 2021 », affirme Guy Belleau, chef de la direction de Sayona.

« Pour nous, c’est un chemin vraiment accéléré pour devenir un producteur de carbonate de lithium, de faire une deuxième transformation au Québec, en Abitibi-Témiscamingue, et de devenir un site verticalement intégré de la mine jusqu’au au produit final pour les batteries. » — Une citation de Guy Belleau, chef de la direction de Sayona

Le chef de la direction de Sayona. Guy Belleau. Photo : Gracieuseté - Sayona

Un investissement de 555 M$

Une étude technique définitive viendra préciser ce projet, dont l’investissement est estimé à 555 millions $, avec l’objectif de produire du carbonate de lithium à compter de 2026. Sayona et Piedmont Lithium, qui se partagent cette propriété dans une proportion de 75-25 %, rempliraient ainsi leur engagement de faire de la deuxième transformation du lithium au Québec dans un horizon de cinq ans.

On va voir la concrétisation de nos engagements pris auprès du gouvernement du Québec visant à poursuivre l’établissement d’installations industrielles de conversion du spodumène au Québec, pour passer d’un concentré au carbonate de lithium. On est très enthousiastes face à l’avenir, avec notre pôle en Abitibi-Témiscamingue. On a bien hâte de voir le lithium d’ici dans les batteries des véhicules électriques , raconte Guy Belleau.

Une bonne nouvelle

Le maire de La Corne, Éric Comeau, accueille très favorablement cette annonce de Sayona.

Même avant que je ne redevienne maire, je prônais que la deuxième transformation se fasse dans la région. C’est vraiment une étape importante et ça va diversifier les emplois et l’économie. Je suis content en plus que ce soit à La Corne, parce qu’il y avait toutes sortes de rumeurs. S’ils [les dirigeants de Sayona] font l’usine à La Corne, c’est bon pour ma municipalité , se réjouit Éric Comeau.

Le maire de La Corne, Éric Comeau. (Photo d'archives) Photo : Gracieuseté

La nouvelle fait aussi le bonheur du préfet de la MRC Abitibi, Sébastien D’Astous, qui voyait cette deuxième transformation du lithium sur son territoire comme un enjeu prioritaire lors de la campagne électorale provinciale, l’automne dernier.

Dans le mesure où les études sont positives, j’espère que Sayona investira l’argent nécessaire et pourra traiter le matériel dans notre MRC. Nous ne sommes pas une MRC très axée sur le minier, à l’exception peut-être des mines à Preissac. Alors, pouvoir percer une brèche dans les minéraux stratégiques, qui plus est dans le lithium, ça fait beaucoup de sens. On espère qu’il y aura le plus de retombées chez nous et pour nos entreprises , mentionne Sébastien D’Astous.

Sébastien D'Astous, maire d'Amos et préfet de la MRC Abitibi. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Jean-Michel Cotnoir