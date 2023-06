Le danger d’incendie passera à extrême vendredi pour la moitié du Saguenay-Lac-Saint-Jean

C’est ce qu’indiquait vers 19 h 30 le site Internet de la Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU).

Le danger d’inflammabilité passera même à extrême pour les secteurs Monts-Valin et Rivière Mistassini, tels que nommés par la SOPFEU .

Il y a 17 feux de forêt en activité au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Cinq d’entre eux sont contenus et 12 sont maîtrisés. Techniquement, deux autres incendies non maîtrisés se trouvent dans la MRC de Maria-Chapdelaine, mais ils sont à l’extrême ouest, plus près de Mistissini et Chibougamau.

Les températures actuelles compliquent le travail des pompiers sur le terrain qui luttent pour éteindre la centaine de feux en activité dans la province. Du temps chaud et sec est prévu au moins jusqu’à dimanche, avec des maximums de 31 degrés vendredi à Saguenay et 29 à Roberval. Un avertissement de smog est d'ailleurs toujours en vigueur.

Un rappel des mesures

La SOPFEU a rappelé jeudi qu’il est important de respecter l’interdiction de faire des feux à ciel ouvert en forêt ou à proximité.

Le respect des restrictions en vigueur est essentiel par la population. Dans les prochains jours, la SOPFEU ne peut se permettre de détourner son attention des feux actuellement actifs. Il ne faut pas que ça ajoute des feux de cause humaine supplémentaires , a mentionné Julie Coupal, directrice générale adjointe de la SOPFEU , lors du point de presse quotidien sur l’état des feux au Québec.

Mercredi soir, des fêtards ont été surpris par des pompiers de Saguenay alors qu’ils avaient allumé un feu de joie avec des billots et des pneus de camion.

Cinq véhicules de pompiers sont intervenus mercredi dans le secteur de Saint-Jean-Vianney. Photo : Radio-Canada / Julien B. Gauthier

La Sûreté du Québec (SQ) a d’ailleurs publié un communiqué appelant la population à suivre les directives. Elle a rappelé que l’utilisation de feux d’artifices ou de feux de joie dans le cadre des célébrations du 24 juin peut représenter un risque accru pour la sécurité.

On est en assistance au ministère de la Faune ainsi qu’au ministère de la Sécurité publique. Donc, présentement, ce qu'on fait, c'est beaucoup aller en amont, donc de recommander aux propriétaires de magasins de feux d'artifice, aux propriétaires de camping, aux usagers également de respecter les consignes mises en place , a indiqué Hugues Beaulieu, porte-parole de la SQ , en entrevue à Radio-Canada.

Avec les informations de Béatrice Rooney