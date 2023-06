Les États-Unis et le Canada sont engagés dans une lutte pour attirer chez eux les méga-usines qui alimenteront l’industrie du véhicule électrique. Mais une fois les ententes conclues, ces grands projets négociés en haut lieu transforment des communautés qui sont tiraillées entre la promesse de la croissance économique et la perspective de voir apparaître dans leur cour des installations industrielles, alors qu'elles ont l’impression de ne pas avoir été consultées.

Le 13 février dernier, le géant automobile Ford annonçait la construction d’une nouvelle usine de batteries à Marshall au Michigan.

Surnommé le Ford BlueOval Battery Park, le complexe industriel occupera l’équivalent de 750 terrains de football. Il doit permettre la création de 2500 emplois dans une ville qui compte moins de 7000 habitants.

C’est une très petite ville. Je ne dirais pas que tout le monde se connaît, mais presque , affirme Glenn Kowalske, un résident du canton qui borde Marshall.

Depuis l’annonce, le conseil municipal a connu plusieurs rencontres tumultueuses. Le 2 mai, à 3 h du matin après huit heures d’échanges soutenus dans une salle bondée, les élus locaux ont voté à l'unanimité en faveur d’un changement de zonage nécessaire à la construction de l’usine.

M. Kowalske y était. Il craint que l'arrivée de Ford entraîne une série de transformations industrielles qui, selon lui, dénatureraient cette paisible municipalité située à 160 kilomètres à l’ouest de Detroit.

Nous avons déménagé ici parce que c'est une petite ville où il n'y a pas de trafic , explique-t-il.

Les résidents craignent également que les activités du géant automobile soient dommageables pour l’environnement de la région. La communauté demeure profondément marquée par un important déversement de pétrole survenu en 2010. Trois millions de litres d’hydrocarbures avaient alors été relâchés dans la rivière Kalamazoo qui longera l'emplacement de la future usine de Ford.

Une fuite dans un oléoduc a occasionné un important déversement de pétrole dans le canton de Marshall en juillet 2010. (Photo d'archives) Photo : Associated Press / Paul Sancya

Un projet piloté par l’État

Une fois construite, l’usine de batteries occupera un peu moins de la moitié d’un terrain de 1900 acres que l’État du Michigan a acquis et aménagé par l’intermédiaire d’un organisme à but non lucratif local. Jim Durian est le président de l’ OBNL en question, la Marshall Area Economic Development Alliance.

Il soutient que la gouverneure de l’État, la démocrate Gretchen Whitmer, a démontré de l’intérêt pour cet emplacement après que Ford eut renié le Michigan pour installer ses premières méga-usines de batteries au Kentucky et au Tennessee.

Avec le financement de l’État, M. Durian et son équipe ont acheté des terres pour agrandir le terrain et le préparer à accueillir une éventuelle usine.

Nous sommes très excités [...] La communauté de Marshall a perdu 2000 emplois dans les 20 dernières années. Ce projet va faire revenir ces emplois en plus d’ajouter des milliards de dollars d’investissement dans les infrastructures de la région , se réjouit le président de la MAEDA .

À ce jour, le Michigan a investi 1,7 milliard de dollars dans le projet. C’est sans compter les milliards en subventions que recevra Ford à travers l’Inflation Reduction Act du gouvernement américain.

Si la communauté d’affaires de la région accueille favorablement l’arrivée de Ford, de nombreux résidents ont l’impression de ne jamais avoir eu leur mot à dire.

L’État a acheté ce grand terrain sans que les gens soient au courant et une fois que ça a été fait, c’est devenu difficile d’arrêter [le projet] , se désole M. Kowalske.

Le mois dernier, plus de 800 résidents ont signé une pétition pour tenter de faire annuler le changement de zonage du terrain. C’était, selon eux, le dernier moyen d'empêcher la construction de l’usine.

Plus tôt cette semaine, la Ville a refusé. Les signataires ont maintenant l’intention de porter leur cause devant les tribunaux.

L’histoire se répète à St. Thomas

À St. Thomas, dans le sud de l’Ontario, Diane Dubois a vu ses voisins, un à un, quitter leur terre au profit d’un autre géant manufacturier.

Tout a été fait en secret. On entendait des rumeurs, on demandait à nos politiciens, à notre gouvernement central, on essayait d'avoir de l'information. Il y a quelque chose qui se passe, on aimerait savoir quoi , se remémore-t-elle.

Dans l’ombre pendant des années, la résidente de Central Elgin apprend finalement en mars qu’elle deviendra la plus proche voisine de la plus grande usine au pays, celle de Volkswagen.

Quelques semaines après l'annonce de la construction de l'usine de Volkswagen, les travaux étaient déjà amorcés. (Photo d'archives) Photo : John Badcock/CBC News

Ça fait trois mois que je souris sans arrêt , s’exclame Joe Preston, le maire de St. Thomas.

L’entreprise allemande arrive avec la promesse de créer 3000 nouveaux emplois dans cette ville qui avait été durement touchée par la crise financière de 2008.

Ce sera une histoire à succès pour plusieurs décennies à St. Thomas. Ça nous aidera à être une puissance économique pour les 30 ou 40 prochaines années. Et si nous faisons les choses correctement, ce sera pour toujours , renchérit M. Preston.

Aux dires de Mme Dubois, tous ne partagent pas la vision du maire. On a des amis qui sont extrêmement déçus pour nous et pour la Ville. [...] Oui, il y a 3000 personnes qui vont venir travailler ici, mais [les gens] ne comprennent pas la perte de ceux qui sont directement touchés , soutient-elle.

Au-delà de la disparition de terres cultivables et de la déforestation qui s’orchestre devant une propriété que sa famille occupe depuis 90 ans, Mme Dubois ne s’explique pas comment un tel projet a pu être approuvé sans qu’elle puisse faire valoir ses inquiétudes.

Le parc industriel complet du site a une superficie de 1 500 acres, mais plus de terres agricoles devront disparaître en raison des infrastructures qui suivront la construction de l’usine. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Anne-Marie Trickey

Je suis très surprise que ça se soit fait aussi vite. Tout le monde était cachottier. On n’avait aucune réponse , déplore-t-elle.

De son côté, le maire Preston soutient n’avoir entendu aucun résident de St. Thomas prétendre que le projet lui avait été imposé. Nous avons gagné. Ça n’a pas été imposé, c’est une victoire , dit-il.

Les bénéfices économiques mis en doute

Selon John Mozena, le président du Center for Economic Accountability, le manque d’accès public aux informations de ces grands projets est la preuve que les gouvernements négligent l’opinion des résidents.

Si les entreprises désirent recevoir des fonds publics, elles devraient fournir autant d'information aux citoyens qu’à une banque ou à une société de capital risque , renchérit-il. À ses yeux, l’argument qui veut que le secret soit nécessaire pour préserver la compétitivité des entreprises et ne pas nuire aux gouvernements dans leurs futures négociations ne tient pas la route.

M. Mozena, dont l’organisme installé au Michigan fait la promotion de la transparence et du libre marché, a été appelé en renfort par les résidents qui s’opposent au projet de Ford à Marshall.

Quelqu’un m’a contacté et m’a dit que de l’autre côté [du débat], il n’y a que des gens en habits qui disent à quel point le projet est merveilleux et nous, nous sommes là-bas avec nos casquettes de camionneurs [...] Nous avons besoin de quelqu’un en complet qui sait de quoi il parle , raconte-t-il.

Depuis, M. Mozena a pris la parole devant plusieurs conseils municipaux de la région. Il plaide avec véhémence que les résidents du Michigan ne tireront pas de bénéfices de cet investissement de 1,7 milliard de dollars de l’État.

Selon un document transmis par Ford à des législateurs du Michigan et obtenu par le Detroit News, mais que Radio-Canada n’a pu consulter, la majorité des employés de la future usine toucheront des salaires annuels avoisinant les 40 000 dollars.

Pour le nombre d'emplois créés à des salaires à peine supérieurs à ceux de la restauration rapide [...] c’est une très mauvaise affaire , s’indigne M. Mozena.

Dans une déclaration citée par le quotidien de Detroit, le constructeur automobile soutient que les salaires présentés dans le document n’étaient que des estimations et que l’entreprise entend offrir une rémunération concurrentielle à ses employés.

Alors que l’incertitude plane sur les retombées de ces investissements, certains résidents qui accueilleront tout près de chez eux ces méga-usines de batteries se questionnent sur leur avenir.