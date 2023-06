Un début de saison en dents de scie pour les campings du Saguenay-Lac-Saint-Jean

Ils ont été récemment frappés par l'interdiction d'accès en forêt qui a été en vigueur durant plusieurs jours en juin au Saguenay-Lac-Saint-Jean.

On a dû fermer ici pendant plus d'une semaine quand même. Déjà là, il y a un impact sur l'achalandage, sur les revenus, sur les employés , a mentionné François Guillot, directeur du Centre touristique du Lac-Kénogami.

Pendant une semaine, on a été fermé, donc pendant une semaine on n'a rien pu avancer dans l'ouverture ou la préparation de l'été, donc c'est sûr que ça nous a fait prendre une semaine de retard. On a quand même 100 kilomètres au total de sentiers, donc l'ouverture n'est pas plus rock and roll que ce qu'on imaginait , a ajouté Jérôme Gouron, directeur du parc national du Fjord-du-Saguenay.

Ils ont aussi été retardés par les nombreux arbres tombés dans les sentiers lors des épisodes de forts vents du 23 décembre et du 1er mai.

François Guillot est directeur des parcs nationaux de la Pointe-Taillon, des Monts-Valin et du Centre touristique du Lac-Kénogami. Photo : Radio-Canada / Maxime Hébert-Lévesque

Des résultats difficiles à prédire

Les différents événements survenus lors des derniers mois rendent la saison 2023 imprévisible.

Présentement, à travers la province, on a des régions qui nous disent que ça va bien. D'autres régions nous disent que ça va moins bien. Et à l'intérieur d'une même région, on a même des disparités dans les terrains de camping. Alors, si on ajoute à ça les facteurs qu'on a eus en début de saison, les inondations dans Lanaudière, dans Charlevoix et puis les feux de forêt récemment, je serais bien embêté de faire une prédiction , a fait valoir Simon Tessier, président-directeur général, Camping Québec.

Malgré tout, certains sites sont déjà complets pour la fête nationale.

Le camping est plein pareil. En juillet et août, ce sont des taux d'occupation qui sont autour de 98 %. La saison s'annonce quand même très bonne , a renchéri Jérôme Gouron.

La fête nationale devra être célébrée sans feu de joie parce que l'interdiction de faire des feux à ciel ouvert reste en vigueur.

C'est beaucoup de travail de notre part quand même pour rappeler aux gens que c'est interdit dans notre cas à la Sépaq , c'est peu importe, avec grille, pas de grille, c'est feux interdits , a ajouté François Guillot.

Les gestionnaires de terrains de camping ont cependant bon espoir de remplir tous leurs terrains malgré un début de saison incertain.

D’après un reportage de Maxime Hébert-Lévesque