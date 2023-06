C'est la première fois que je vois une histoire comme ça , dit Alexandra Poupon, journaliste de la chaîne française TF1. Le fait de le couvrir, en plus, c'est exceptionnel .

Ces journalistes de l'étranger attendent depuis des jours dans le port de Saint-Jean pour connaître le sort du submersible. Une expérience que certains n’ont jamais vécue.

On a l'habitude depuis qu'on est aux États-Unis d'aller sur des incendies , relate Antoine de Précigout, correspondant de TF1. Mais des faits divers comme celui, quand il y a tellement rebondissements, c'est à la fois intéressant et c'est unique .

Des médias dans le port de Saint-Jean de Terre-Neuve, jeudi. Photo : Reuters / David Hiscock

Michael Wüllenweber, du média allemand Welt, est un journaliste d’expérience qui dit avoir couvert des sujets lourds, comme des écrasements d’avion.

D’être sur place à Terre-Neuve ne confère pas d’avantages, affirme-t-il, parce que tous les médias ont les mêmes informations venant de la même source. On dépend principalement de ce qui est dit par la Garde côtière à Boston , dit Michael Wüllenweber.

Pas le temps de visiter

Jeudi, la Garde côtière américaine a justement confirmé que le Titan avait implosé, tuant les cinq personnes à bord.

Avant de partir, Alexandra Poupon dit espérer avoir l'occasion d'explorer Saint-Jean, où elle met les pieds pour la première fois. C'est ça qui est frustrant , confie-t-elle, c'est qu'on est dans un endroit extraordinaire où on n’aurait pu jamais aller autrement, et on est bloqué sur le port .

Ç’a l’air d’une belle ville , remarque Michael Wüllenweber. Mais évidemment, on travaille, on n’est pas ici pour admirer le paysage ou les baleines. On aimerait avoir le temps, mais malheureusement, on doit retourner à la maison. C’est regrettable.

D’après le reportage de Kyle Mooney