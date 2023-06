Parti participer à des camps d’évaluations au sud de la frontière ces dernières semaines, l’athlète de 18 ans a fait tourner des têtes partout où il est passé. Tellement qu’il rentre à Québec avec des offres de bourses d’études de neuf universités, dont les puissantes équipes de Penn State et de Mississippi State.

Sans compter sa rencontre avec l'entraîneur le plus titré de l’histoire du football universitaire américain. Rentrer dans le bureau de Nick Saban et s’asseoir à côté d’un des meilleurs entraîneurs aux États-Unis, ça change une vie , relate Mboumoua au sujet de sa visite à l’Université de l’Alabama.

Steve Pierre Bolo Mboumoua et son entraineur Marc-André Dion (à droite) ont été reçu par Nick Saban à l'Université de l'Alabama. Photo : Courtoisie

Entraîneur-chef du CNDF , Marc-André Dion accompagnait son protégé aux États-Unis. Il a été époustouflé par l’intérêt de tout le monde à son endroit. Juste quand on est sorti de l’auto à Détroit, quelqu’un lui a demandé s’il était un secondeur extérieur dans la NFL. Il attire l’attention. Il est hors norme , relate Dion au sujet de l’ailier défensif de 1m 93 (6’4’’) et 109 kg (240 livres).

D'un football à l'autre

Natif du Cameroun, Steve Pierre Bolo Mboumoua avait 12 ans lorsqu’il est venu rejoindre sa mère au Québec, à Lac-Mégantic. Remarquant ses capacités athlétiques, un professeur d’éducation physique de sa nouvelle école, la polyvalente Montignac, lui a proposé de venir jouer au football. Le nouvel arrivant a accepté en pensant qu’il s’agissait de soccer.

Quand je suis arrivé à la pratique, tout le monde avait des épaulettes. Je n’avais jamais vu ça. C’est là qu’il m’a expliqué que c’était du football américain , raconte Mboumoua en riant.

Six ans plus tard, force est d’admettre que le jeune homme a pris la bonne décision. Lui qui jouait surtout comme porteur de ballon au secondaire, on l’a muté à la position d’ailier défensif au CNDF , l’automne dernier. Il s’est tout de suite imposé comme un joueur vedette de la défensive du Notre-Dame et son entraîneur s’attend à ce qu’il soit encore plus dominant, l’automne prochain.

Tout indique d’ailleurs que ce sera la dernière saison que jouera Mboumoua en sol québécois avant de poursuivre sa carrière dans la NCAA . Même son de cloche pour son coéquipier Hackman Pierre, un colosse de 1m98 (6’6’’) et 147 kg (325 livres) qui attire lui-aussi l’attention des recruteurs américains.

Une autre géant dans l'œil des recruteurs

Natif d’Haïti, Pierre est arrivé au Canada avec ses parents au milieu du secondaire. Grâce à leurs parcours et leurs physiques imposants, Mboumoua et lui ont tout de suite senti une connexion au CNDF . On est comme des frères. À l’école, au gym et sur le terrain de foot, on fait tout ensemble , décrit Hackman Pierre.

Steve Pierre Bolo Mboumoua et Hackman Pierre se sont tout de suite liés d'amitié au CNDF. Photo : Radio-Canada / Guillaume Piedboeuf

En raison de son statut de réfugié au Canada, Pierre n’a pas pu accompagner son ami aux camps d’évaluation aux États-Unis. Mais l’équipe de football de Boston College lui a déjà offert une bourse d’études et il a bon espoir qu’une bonne saison, l’automne prochain, lui ouvrira encore plus de portes.

C’est vraiment motivant pour moi. Si mon ami arrive à le faire, je me dis que je pourrais le faire aussi , lance-t-il.