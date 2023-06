La violence touche les jeunes qui affichent une diversité de genre, dit un rapport

Un rapport publié par la représentante de l’enfance et de la jeunesse de la Colombie-Britannique soulève des inquiétudes quant à la sécurité des jeunes trans, non binaires ou bispirituels dans la société.

Taux de tentatives de suicide plus élevé que chez les personnes cisgenres, blessures physiques ou mutilations plus fréquentes, le rapport  (Nouvelle fenêtre) publié jeudi par le bureau de Jennifer Charlesworth tire la sonnette d’alarme au sujet de la santé mentale et physique des jeunes qui affichent une diversité de genre.

Les discours haineux et antitrans que l’on observe aux États-Unis et au Canada sont inquiétants et ils ont des conséquences , souligne la représentante de l’enfance et de la jeunesse de la Colombie-Britannique.

Selon le rapport, les jeunes trans, non binaires ou bispirituels, même lorsqu’ils sont pris en charge par les services sociaux de la province, sont deux fois plus touchés par des idées suicidaires ou tentatives de suicide que les autres.

« Trop souvent, ces jeunes manquent de ressources adaptées et cela doit changer. » — Une citation de Jennifer Charlesworth, représentante de l’enfance et de la jeunesse de la Colombie-Britannique

La plupart de ces jeunes sont mal compris, ont du mal à avoir des services et à être pris en charge par des professionnels sensibilisés, ce qui fait en sorte qu’ils se retrouvent plus exposés à des violences , indique Elizabeth Saewyc, directrice du Centre du stigma et de la résilience des jeunes personnes vulnérables (SARAVYC) à l’Université de la Colombie-Britannique (UBC), qui a participé au rapport.

Le premier pow-wow pour personnes bispirituelles de l'histoire de la Saskatchewan a eu lieu en 2018, à Saskatoon. Photo : La Presse canadienne / DAVID ZALUBOWSKI

Aux fins de l’étude, le centre SARAVYC a compilé des analyses, entrevues et éléments de littérature scientifique produits depuis 2018.

En tout, huit recommandations ont été présentées au gouvernement provincial. Elles comprennent un engagement et un cadre législatif renforcé de la part du gouvernement afin de mieux lutter contre la stigmatisation et la discrimination de ces jeunes.

Plusieurs recommandations sont également adressées au ministère provincial des Enfants et du Développement de la famille. Elles incluent une meilleure formation des intervenants sociaux.

La médecin hygiéniste en chef de la Colombie-Britannique, Bonnie Henry, reconnaît que ce rapport est un appel à l’action .