Le Centre de radio-oncologie offre maintenant des traitements curatifs

Or, les traitements curatifs pour certains cancers ont débuté il y a quelques semaines.

On a commencé les traitements curatifs pour la prostate et le poumon, puis dans les prochains mois, on va débuter d’autres types de traitement , indique Caroline Roy, présidente et directrice générale du Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue (CISSS-AT).

En tout, 129 personnes ont bénéficié de traitements depuis l’ouverture du Centre de radio-oncologie régional, basé à Rouyn-Noranda. La majorité provient de l’Abitibi-Témiscamingue et certains du Nord-du-Québec.

Le CISSS-AT s’attend d’ailleurs à pouvoir encore bonifier son offre au cours des prochaines semaines, puisque deux technologues vont terminer leurs études et venir s’installer dans la région au cours du mois de juillet.