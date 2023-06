Le pont de l’Université à Saskatoon rouvert à la circulation

Mercredi, suite à un incendie survenu dans un campement abandonné situé sous le pont, les autorités municipales ont précédé à la fermeture temporaire du pont de l'Université.

Des équipes d'intervention ont été mobilisées tout au long de la journée de mercredi afin d'éteindre le feu et de garantir l'intégrité structurelle du pont, assurant ainsi sa sécurité pour la circulation.

Les équipes de pompiers ont nettoyé les lieux et il n'y a plus de risque d'incendie sur le pont , affirment les autorités municipales. Les équipes de la ville ont également évalué le pont et il ne semble pas y avoir de dommages structurels.

Selon la Ville, les services de transport en commun qui ont été touchés par la fermeture du pont, notamment les lignes 4, 43, 44, 45, 46 et 6, ont repris leur cours normal.

La section de Spadina Crescent, située sous le pont entre la 24e et la 25e rue, a également été rendue accessible pour les automobilistes.

Avec les informations de Fatoumata Traore