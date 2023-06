Les résidents de la communauté de Fort Albany qui ont fui les flammes et les fumées d’un feu de forêt mercredi soir vont quitter les régions de Kashechewan et Moosonee qui les avaient accueillis. Ils vont se diriger vers Kapuskasing et Val-Rita pour bénéficier d'un meilleur soutien.

Les évacués de Fort Albany ne sont pas satisfaits de l’état des lieux et des infrastructures d'accueil à Kashechewan et Moosonee.

Nous travaillons en étroite collaboration avec nos partenaires de la gestion des urgences pour veiller à ce que les résidents évacués soient transférés dans des communautés d'accueil où ils recevront des services communautaires complets, y compris l'accès à des soins de santé , indique le Secrétariat du Conseil du Trésor.

Kapuskasing est prêt

Des infrastructures pour accueillir ces communautés sont là. On a des hôtels, on est capable de le faire, et on le fait pendant les inondations , promet Guy Bourgouin, député provincial de la circonscription de Mushkegowuk-Baie James.

Selon la cheffe de Fort Albany, Elizabeth Kataquapit, le plan consiste à transporter plus de 400 personnes évacuées à Kashechewan et Moosonee vers Val Rita, Kapuskasing et d'autres villes du sud. Les aînés et leurs familles prendront l'avion, tandis que les autres prendront le train Polar Bear Express à partir de jeudi soir.

Pour sa part, la ville de Timmins a annoncé jeudi avoir accueilli neuf aînés de Fort Albany.

Les évacués de la Première Nation de Fort Albany avaient également quitté leur communauté en avril afin d’échapper aux inondations. (Photo d'archives) Photo : Avec l'autorisation de Guylain Baril.

Des feux de forêt envahissants en 2023

Baptisé Cochrane 1, le grand feu de forêt qui a contraint les résidents de la communauté de Fort Albany à quitter leur région a commencé à bruler le 17 juin. La grandeur de ce feu est maintenant estimée à 300 hectares, le périmètre le plus près de la communauté est situé à environ 5 km à l'Ouest , explique Isabelle Chenard, responsable des communications pour le Ministère des Ressources naturelles et des Forêts.

Selon elle, 292 feux ont déjà été enregistrés cette année en Ontario, brûlant près de 150 000 hectares; soit deux fois plus que la moyenne au cours des 10 dernières années.

À titre d'exemple, les autorités avaient enregistrés l'année dernière 91 feux de forêt entre janvier et juin, brulant 2300 hectares de terrain.

Avec les informations de Félix Hallée-Théoret