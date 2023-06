Deux individus accusés d'avoir fraudé la curatelle publique de l'Ontario ont été reconnus coupables, vendredi, au terme de leur procès à Toronto. Le jury confirme donc que l'agent Rob Konashewych et son ancienne maîtresse, Adellene Balgobin, ont bien volé plus de 800 000 $ à un vieil homme, qui est mort de l'alzheimer sans laisser d'héritier.

Adellene Balgobin était accusée de vol de plus de 5000 $ et d'abus de confiance. Son co-accusé, l'agent Rob Konashewych du service de police de Toronto, n'était accusé que de vol de plus de 5000 $.

Le montant de la fraude est évalué à 830 000 $.

Le jury n'aura pris qu'une demie journée hier et quelques heures vendredi matin pour remettre les trois verdicts de culpabilité.

La Couronne accusait l'agent Konashewych d'avoir comploté avec Mme Balgobin, qui administrait le dossier de Heinz Sommerfeld à la curatelle et d'avoir créé un faux testament datant de 2006 pour prouver qu'il était l'unique héritier de la fortune du septuagénaire.

Le Bureau du tuteur et curateur public de l'Ontario se trouve dans cet édifice au centre-ville de Toronto. (Photo d'archives) Photo : Capture d’écran - Google Map

Heinz Sommerfeld est mort d'Alzheimer en 2017, à l'âge de 77 ans, dans une résidence de soin de longue durée de Toronto.

En raison de sa santé mentale, il ne pouvait administrer sa fortune qui avait été confiée dès 2008 au Bureau du tuteur et curateur public de l'Ontario.

La curatelle est chargée d'administrer l'argent des Ontariens qui sont dans l'incapacité de le faire ou qui meurent sans famille ou sans héritier.

Le procès a démontré que l'ex-fiancée du policier, Candice Dixon, avait vendu la mèche à la police après avoir ouvert par hasard son courrier, qui lui apprenait qu'il avait hérité d'une importante somme d'argent.

Candice Dixon est l'ex-fiancée de Robert Konashewych et l'un des témoins à charge de la Couronne dans ce procès. (Photo d'archives) Photo : Facebook/Candice Dixon

Robert Konashewych avait refusé de témoigner à son procès contrairement à sa co-accusée.

Le témoignage de Mme Balgobin avait montré que son amant avait apparemment rencontré M. Sommerfeld à l'âge de 22 ans lorsqu'il travaillait comme gardien de sécurité à l'hippodrome Woodbine de la métropole.

À en croire Mme Balgobin, le vieil homme aurait promis à son amant de lui laisser sa fortune, parce qu'il n'avait pas de famille.

Elle laissait entendre que M. Konashewych avait expliqué que son client possédait un testament pour le prouver.

L'agent Konashewych est suspendu du service de police de Toronto avec salaire tandis que Mme Balgobin ne travaille plus à la curatelle publique depuis le début 2019. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Andy Hincenbergs

La défense de Mme Balgobin reposait sur une rencontre fortuite entre l’employée de la curatelle et le policier en 2014 alors qu’elle n’est pas encore la gestionnaire du dossier du défunt dans cette affaire.

Mme Balgobin prétendait qu'elle avait appris en 2017 la mort de M. Sommerfeld dont elle gérait maintenant les finances.

La femme de 36 ans réalise alors qu’elle fréquente sans le savoir depuis trois ans l’héritier de l’un de ses clients, lequel est inscrit sous le pseudonyme Bob Kay dans les documents de la curatelle.

Le procès a démontré que les employés de la curatelle publique son soumis à des règles très strictes en matière de confidentialité et de vie privée. (Photo d'archives) Photo : iStock / Zolnierek

Pour la Couronne, cette histoire ne tenait pas debout, parce que leur rencontre fortuite est invraisemblable et les coïncidences sont trop incroyables pour être vraies.

Elle accusait Mme Balgobin en fait d'avoir cherché à protéger l'identité de l'agent de 39 ans dans l'éventualité où leur relation était mise au jour à cause du conflit d'intérêt dans lequel elle s'était placée.

La Couronne affirmait que Mme Balgobin avait signé l’acte de validation qui authentifiait M. Konashewych comme étant l’héritier officiel de M. Sommerfeld alors qu'elle n'avait pas l'autorité pour le faire.

Mme Balgobin avait vigoureusement démenti les allégations de la Couronne à la barre du procès.

Adellene Balgobin et Robert Konashewych devront retourner devant les tribunaux en octobre pour leur audience sur la détermination de la peine.

Ils encourent une peine maximale de 14 ans de prison.

Avec un tel verdict, Rob Konashewych est théoriquement suspendu, mais cette fois sans salaire. Son employeur n'a toutefois pas encore déposé d'accusations d'inconduite contre lui.