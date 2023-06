Les K-Days 2023 présentent leur menu gastronomique

De nouveaux mets à l’aspect invraisemblable feront leur apparition au festival K-Days 2023 (du 21 au 30 juillet) aux côtés de plats ordinaires comme le populaire Kraft Dinner ou les saucisses enrobées de pâte de maïs coréennes qui ont fait des vagues l'année dernière.

Les nouveautés comprennent notamment une barbe à papa sur un sabre laser qui mettrait de l’eau à la bouche des passionnés de la Guerre des étoiles, une glace au ketchup et à la moutarde, ou encore une mini-limonade en forme de beignet.

La barbe à papa sur un sabre laser fait partie des curiosités de cette année. Photo : Fournie par l'organisation des K-Days

Chaque année, nous aimons apporter des aliments nouveaux et inhabituels, et c'est devenu quelque chose que les gens attendent avec impatience , souligne Arlindo Gomes, vice-président du développement commercial d'Explore Edmonton, l’agence qui organise les K-Days.

« De nombreux visiteurs nous disent que le fait de découvrir les nouveautés, les délices et parfois les plats les plus étranges des K-Days est un élément précieux de leur expérience annuelle. » — Une citation de Arlindo Gomes, vice-président du développement commercial, Explore Edmonton

Les festivaleurs pourront aussi goûter à un hamburger au poulet juteux nappé d'une sauce rouge cerise sucrée. Photo : Fournie par l'organisation des K-Days

3 catégories de nourriture

Pour l’événement de cette année, les options ont été réparties en trois catégories : sucrées, salées et boissons.

L’option sucrée inclut des tacos de glace à la cerise et au piment habanero, des mini-crêpes hollandaises.

La catégorie salée présente des nachos aux crevettes asiatiques, des pierogis au falafel, soit un en-cas fait d’une fusion de pomme de terre-cheddar et de garniture de falafels croustillants, d'oignons sautés, de laitue, de chou rouge, de concombres en tranches, de sauce à l'ail et de sriracha et de la crème sure.

Elle comprend aussi des plats de calamars géants frits et trempés pendant des heures dans un bain assaisonné savoureux et pané avec un mélange de farine spéciale, ainsi que des hamburger au poulet juteux nappé d'une sauce rouge cerise sucrée.

La catégorie salée du menu du festival présente notamment des nachos aux crevettes asiatiques. Photo : Fournie par l'organisation des K-Days

Les choix de rafraîchissement comprennent de la boisson fouettée (smoothie) aux arômes d’une piña colada, de la limonade de maïs de rue, de la limonade aux cornichons.

Chaque nouveau produit alimentaire a une chance de remporter un nouveau prix dans sa catégorie, indiquent les organisateurs dans un communiqué. À vos papilles, prêts, dégustez!