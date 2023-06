Colère et déconvenue des élus face au redécoupage électoral

Les élus questionnés sont unanimes : passer de quatre à trois députés fédéraux affaiblira le poids politique de la région. La situation creusera la distance entre les enjeux régionaux et le gouvernement fédéral et amènera de lourdes conséquences sur l’Est-du-Québec.

La Commission de délimitation justifie la suppression de la circonscription d'Avignon–La Mitis–Matane–Matapédia par une question d'équité démocratique dans un rapport rendu public jeudi.

Celle qui verra sa circonscription disparaître de la carte, la députée bloquiste Kristina Michaud, indique par écrit qu’il s’agit d’un dur coup pour la région qui voit son poids politique s’effriter.

« Les gens d’Avignon–La Mitis–Matane–Matapédia méritent une représentation pleine et entière. » — Une citation de Kristina Michaud, députée d'Avignon–La Mitis–Matane–Matapédia

La circonscription représentée par la député bloquiste Kristina Michaud sera supprimée de la carte électorale. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / François Gagnon

Le territoire de la circonscription sera officiellement redistribué entre ses deux circonscriptions voisines.

D'un côté, les MRC de La Matanie et d'Avignon passeront du côté de la circonscription qui s'appellera Gaspésie–Les Îles-de-la-Madeleine–Listuguj. De l'autre, La Matapédia et La Mitis seront rattachées à la circonscription qui deviendra Rimouski–La Matapédia.

La députée Kristina Michaud affirme qu’elle tient à rassurer les citoyens de sa circonscription. Tant et aussi longtemps que durera cette 44e législature, je serai leur fière représentante à la Chambre des communes , écrit-elle.

Dans son rapport, la Commission de délimitation indique que le nombre d’électeurs du comté est trop bas par rapport à la moyenne des autres comtés de la province pour justifier son maintien.

Un argument que les élus jugeaient purement mathématique, faisant abstraction des réalités régionales.

La décision finale [de la Commission] est très collée sur les mathématiques alors que la réalité du territoire n'est pas mathématique. Elle est beaucoup plus nuancée que ça , affirme la préfète de la MRC de La Matapédia, Chantale Lavoie. Pour elle, le seul point positif est la conservation du nom de la Matapédia dans le nom de la nouvelle circonscription.

La préfète de la MRC de La Matapédia, Chantal Lavoie (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Jean-Luc Blanchet

On sent vraiment la difficulté de la représentation de notre territoire au niveau fédéral. On va la sentir davantage avec la prochaine carte électorale. Je ne sais pas comment les députés vont réussir à pouvoir couvrir un si grand territoire , questionne Chantale Lavoie.

Elle estime que la distance creusera un écart avec l'intérêt des députés.

Le député bloquiste de Rimouski-Neigette–Témiscouata–Les Basques, Maxime Blanchette-Joncas abonde dans le même sens. C'est une situation désastreuse. C'est une décision qui va amener de lourdes conséquences pour l'ensemble de l'Est-du-Québec, notamment sur l'affaiblissement du poids politique , déplore-t-il.

Le député bloquiste de Rimouski-Neigette—Témiscouata—Les Basques, Maxime Blanchette-Joncas (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

Aujourd'hui, on ne nous aide pas à sortir la tête de l'eau. Là, au contraire, on nous l'enfonce et on nous retire des outils de développement, donc une représentation politique et même une voix politique.

Il explique qu’il existe dans la loi une possibilité d'avoir une dérogation pour conserver les cartes électorales de l’Est-du-Québec. Malheureusement, la Commission a fait objection de ça. Elle n'a pas pris en considération les argumentaires qui étaient unanimes , dénonce-t-il.

Le préfet de La Matanie, Andrew Turcotte, est lui aussi déçu de perdre sa proximité avec la députée fédérale.

On avait une certaine proximité et un territoire beaucoup plus restreint avec notre députée actuelle. Et là, malheureusement, on va perdre notre circonscription, ce qui est quand même très triste. On va tomber dans une circonscription où le territoire devient de plus en plus grand , constate-t-il.

Le préfet de la MRC de La Matanie, Andrew Turcotte (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Jean-François Deschênes

La députée libérale de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, Diane Lebouthillier, partage la déception des élus. Cette décision ne prend aucunement en considération la réalité des gens des Îles-de-la-Madeleine ainsi que de l'accessibilité des citoyens de la région à leur députée , affirme-t-elle par voie de communiqué.

Quant à lui, le préfet de la MRC de Rivière-du-Loup et président de la Table régionale des élus municipaux du Bas-Saint-Laurent, Michel Lagacé, ne décolère pas.

Ils font la démonstration éloquente qu'ils sont doués d'oreilles, mais qu'il ne se passe rien entre les deux oreilles par rapport à nos attentes , affirme-t-il en colère. Il estime que les régions ne seront pas en mesure de rattraper l'augmentation de population des grands centres urbains. À ce jeu-là, les régions vont toujours perdre , souligne-t-il.

Le préfet de la MRC de Rivière-du-Loup et président de la Table régionale des élus municipaux du Bas-Saint-Laurent, Michel Lagacé (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Patrick Bergeron

Selon lui, la commission chargée de faire le redécoupage fait preuve d’une ignorance de la réalité des régions.

Il exige que le gouvernement fédéral légifère pour modifier les paramètres afin qu’ils tiennent compte d’autres données que le nombre d’habitants. Le fédéral n’a déjà plus beaucoup d’empreintes dans le milieu , affirme-t-il.

M. Lagacé explique que la région est passée dans les dernières années de sept députés à quatre, pour se retrouver avec seulement trois députés aux prochaines élections. Ça n’a pas de sens , s’exclame-t-il.

Selon lui, la seule bonne nouvelle est le nom retenu par la commission pour la nouvelle circonscription de Côte-du-Sud–Rivière-du-Loup–Kataskomiq–Témiscouata.

Le dépôt de la nouvelle carte doit aboutir au décret de représentation prévu en septembre prochain.

Les nouvelles délimitations entreront en vigueur au plus tôt en avril 2024, s'il n'y a pas d'élections d'ici là.

Avec les informations de Marguerite Morin et d'Édouard Beaudoin