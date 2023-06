De 2018 à 2022, le nombre de fraudes à Granby a explosé, passant de 194 à 451. Et comme l’explique Marc Farand, agent à la prévention et aux relations communautaires au Service de police de Granby, les fraudes sont de plus en plus diversifiées. Il y a des fautes de grands-parents, des fraudes concernant de faux enquêteurs, de fausses petites annonces. Il y a plusieurs façons pour les fraudeurs d’aller auprès de personnes vulnérables , indique-t-il.

Le nombre de fraudes a plus que doublé en cinq ans à Granby. Photo : Radio-Canada

« Les fraudeurs sont très habiles. Ils vont chercher le sentiment d’urgence pour commettre la fraude. Tout le monde peut tomber dans le piège » — Une citation de Marc Farand, agent à la prévention et aux relations communautaires au Service de police de Granby

La vigilance est de mise, selon les policiers

Il conseille aux personnes d’être très vigilantes. Si vous avez un doute, écoutez votre voix intérieure et communiquez avec des personnes qui sont près de vous, le service de police ou encore votre institution financière pour être sûr qu’il s’agit d’une fraude ou non et ne pas tomber dans le panneau , poursuit-il. En parler autour de nous, ça permet d’éviter la fraude.

« On doit protéger nos renseignements personnels comme notre numéro de carte de crédit, notre numéro d’assurance sociale, notre date de naissance, notre adresse. Lorsque les fraudeurs mettent la main sur ce genre de renseignements personnels, ça les aide à commettre des fraudes. » — Une citation de Marc Farand, agent à la prévention et aux relations communautaires au Service de police de Granby

Le Service de police de Granby demande d’ailleurs l’aide de la population pour retrouver de nombreux fraudeurs qui sévissent sur son territoire. D’ailleurs, Hugo Baron, détective au Service de police de Granby, note que plusieurs dossiers ont pu être résolus grâce à l’aide de la population, mais aussi l’entraide entre les différents corps de police.

Les fraudeurs vont regarder les profils publics sur les réseaux sociaux. Ils peuvent avoir les noms des petits-enfants, leur âge approximatif. Ils prennent tous les moyens pour être crédibles. Parfois, ils ont parfois les numéros de téléphone des institutions financières sur l’afficheur , met-il en garde.

Une victime de fraude témoigne

Marthe Lapierre a été victime de fraudeurs à Granby. Quelqu'un l'a appelée et s'est fait passer pour son fils. Elle a paniqué quand celui-ci lui a annoncé au bout du fil qu'il avait eu un accident impliquant une femme enceinte alors qu'il parlait au cellulaire.

Le fraude se poursuit lorsqu’un avocat l'appelle trente minutes plus tard. Il m'a dit que pour que mon fils sorte de prison, il fallait verser une caution d'au-dessus de 4 000 dollars. Je ne me rappelle plus du montant exact. Ça devait être environ 4 500 dollars. Il m'a dit qu'il fallait que ça se fasse le plus rapidement possible bien entendu et en liquide , indique Mme Lapierre.

C’est à la banque qu’un caissier lui dit qu’elle pourrait être victime d’une fraude. C’est à partir de là que j’ai commencé à me poser des questions. En retournant chez elle, Marthe Lapierre a appelé son fils. Et c’est là qu’il lui annonce qu’il n’avait jamais eu d’accident. « C’est vraiment grâce aux gens de la caisse populaire. Sans eux, je tombais dans le panneau , souligne-t-elle.

Avec les informations de Jean Arel