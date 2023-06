Fini le secondaire, place aux festivités!

Les finissants et finissantes de l’école Paul-Hubert ont souligné la fin de leurs études secondaires en grand, lors du traditionnel défilé de voitures précédant leur bal. 150 véhicules ont paradé dans les rues de Rimouski pour lancer les festivités.

On va avoir du fun et en profiter, ça arrive juste une fois! , lance un finissant.

Les finissants se sont rendus au bal entre amis, dans une ambiance festive. Photo : Radio-Canada / Émie Bélanger

Vêtus de leurs plus beaux habits, les étudiants de cinquième secondaire étaient tous d’accord sur une chose : c’est la soirée pour avoir du plaisir.

Comme chaque année, des moyens de transport élégants et singuliers amenaient les jeunes de la cour de l’école Paul-Hubert vers l’Hôtel Rimouski, où se déroule le bal de finissants. Tracteurs, autobus et voitures décapotables défilaient au son des klaxons des automobilistes.

Certains étudiants se sont rendus au bal de finissants en tracteur. Photo : Radio-Canada / Émie Bélanger

Les gens sont en feu. C’est une belle parade et puis on attend nos jeunes à l’intérieur pour vivre une belle soirée , souligne Chantal Ouellet, technicienne en loisirs à l’école Paul-Hubert. C’est plein de surprises. Chaque année, on veut que ça soit un moment unique pour eux , ajoute sa collègue, Vanessa Caron.

Durant le défilé, plusieurs finissants étaient assis sur le coffre de voitures décapotables. Photo : Radio-Canada / Émie Bélanger

Jour du bal des finissantes et des finissants de l’école Paul-Hubert de Rimouski ÉMISSION ICI PREMIÈRE • Info-réveil Jour du bal des finissantes et des finissants de l’école Paul-Hubert de Rimouski. Contenu audio de 7 minutes, Émission ICI Première. Écouter l’audio. Durée de 7 minutes

Pour plusieurs, ce moment était attendu depuis longtemps. Depuis que je suis arrivée en secondaire cinq, j’avais hâte! On est enfin rendus là! , s’exclame une finissante.

Début de la liste Album photo de 5 éléments. Passer la liste? Aller à l'image 0 Bal de finissants Aller à l'image 1 Bal de finissants Aller à l'image 2 Bal de finissants Aller à l'image 3 Bal de finissants Aller à l'image 4 Bal de finissants 1 / de 5 Bal de finissants Photo : Radio-Canada / Émie Bélanger Voir l'image précédente Voir l'image suivante Image 1 de 5 Bal de finissants Photo : Radio-Canada / Émie Bélanger

Image 2 de 5 Bal de finissants Photo : Radio-Canada / Émie Bélanger

Image 3 de 5 Bal de finissants Photo : Radio-Canada / Émie Bélanger

Image 4 de 5 Bal de finissants Photo : Radio-Canada / Émie Bélanger

Image 5 de 5 Bal de finissants Photo : Radio-Canada / Émie Bélanger Fin de la liste Album photo de 5 éléments. Retour au début de la liste?

Quelque 450 étudiants participent au bal de finissants.

Avec les informations de Lysbertte Cerné