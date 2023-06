C'est toujours une période qui est pleine de défis , disait-il lors d’une mêlée de presse où il a notamment évoqué les problèmes de main-d'oeuvre.

Or, la situation aux soins intensifs préoccupe grandement les médecins spécialistes.

L’Association des spécialistes en médecine interne veut sonner l’alarme face au nombre grandissant de lits fermés dans les soins intensifs au Québec , affirme le président de l' ASMIQ , le Dr Pierre McCabe.

C’est vraiment une problématique dans le réseau et on croit que c’est notre devoir de le souligner avant que la situation ne devienne plus critique et même qu’on franchisse un point de non-retour , ajoute le Dr McCabe, interniste à l'Hôpital Anna-Laberge.

À l’ ASMIQ , on estime que 15 % à 20 % des lits aux soins intensifs au Québec sont fermés. Moins de 10 % des 16 000 lits d'hôpitaux sont consacrés aux soins intensifs.

Ces fermetures-là, si ça se poursuivait, pourraient s’accompagner de bris de service [...] et nuire au rattrapage des chirurgies annoncé par le gouvernement , explique le Dr McCabe.

« On le sait que notre personnel a besoin qu’on ferme des lits pour traverser la période des vacances [...] ce qu’on veut, c'est que le seuil de fermeture ne s’aggrave pas, parce que c’est là que ça va devenir périlleux. » — Une citation de Dr Pierre McCabe, président de l'Association des spécialistes en médecine interne du Québec

Les équipes aux soins intensifs ont été au cœur des opérations médicales lors de la pandémie de COVID-19.

Les soins intensifs au quotidien, ce sont des infections respiratoires, des pneumonies, des infarctus, des complications lors de chirurgies qui demandent une surveillance accrue dans un milieu sécuritaire aux soins intensifs , explique le président de l’ ASMIQ .

Déception dans les urgences

Il y a un an, une soixantaine de chefs médicaux responsables des services d’urgence dans les hôpitaux du Québec exprimaient leurs inquiétudes de ne pas pouvoir assurer des services sécuritaires pour la période estivale.

Plusieurs décès potentiellement évitables ont été rapportés par les chefs d’urgence au cours des derniers mois, faute d’accès à une civière et aux soins requis par la condition , écrivait alors la représentante du Regroupement des chefs d’urgence du Québec (RCUQ), la médecin Marie-Maud Couture.

La Dre Marie-Maud Couture a quitté récemment la direction du département de médecine d'urgence du CIUSSS de l'Estrie-CHUS. Photo : Radio-Canada

Or, Radio-Canada a appris que le Regroupement avait à nouveau écrit aux responsables du réseau de la santé.

Nous avons envoyé une lettre à la cellule de crise [sur les urgences] le 5 mai dernier pour dire que nous étions inquiets des blocages hospitaliers à la fluidité malgré les mesures proposées par la cellule, mais nous n'avons pas eu d'impact ni d'oreille attentive , se désole la Dre Couture.

Au ministère de la Santé, on incite les citoyens à avoir recours aux différentes options d'accès aux soins de première ligne afin d’éviter les urgences, notamment la ligne 811.

Sur Internet, les gens peuvent utiliser le Guichet d'accès à la première ligne ainsi que les plateformes Rendez-vous santé Québec, Clic Santé et Bonjour-santé pour être mis en contact avec un professionnel en soins. Il est également possible de consulter son pharmacien ou son médecin de famille si on est inscrit dans une clinique.