Les plaines LeBreton, toujours un emplacement de choix pour les Sénateurs d’Ottawa

Cela fait presque un an que la CCN a signé un accord permettant aux Sénateurs d'envisager la location d'une parcelle du terrain des plaines LeBreton.

Depuis, l'équipe de hockey a été mise en vente et c'est le groupe de Michael Andlauer qui a remporté l'appel d'offres. Et les nouveaux propriétaires ont demandé plus de temps pour étudier la question.

Nous avons bien sûr accepté , a indiqué Tobi Nussbaum, le président-directeur général de la CCN . Nous comprenons que le nouveau groupe de propriétaires va avoir besoin de temps pour comprendre les choses et examiner le protocole d'entente.

M. Nussbaum a déclaré jeudi à la presse que la CCN était optimiste et enthousiaste à l'idée de poursuivre ce travail.

Prêt à explorer la flexibilité du bail

La vente de l'équipe a une fois de plus mis le nouvel aréna sous les projecteurs. Le maire d'Ottawa, Mark Sutcliffe et d'autres acteurs ont d'ailleurs évoqué la possibilité de choisir un autre site au centre-ville, plutôt que les plaines LeBreton.

Le commissaire de la LNH , Gary Bettman, a alimenté les discussions, en mars, en qualifiant d' un peu petite la parcelle de terrain de 2,5 hectares réservée à l'aréna.

Il y a une certaine flexibilité pour les terres au-delà de ce qui a été défini dans le protocole d'accord , a fait valoir M. Nussbaum. Jusqu'à nouvel ordre, le message est clair pour nous : il y a un fort intérêt à construire un aréna à cet endroit.

Ce dernier a présenté ses arguments en faveur de l'entente, affirmant que le site des plaines LeBreton est prêt à être aménagé et qu'il est situé entre deux stations du train léger, soit Pimisi et Bayview.

Si le groupe choisit de ne pas aller de l'avant, M. Nussbaum a mentionné qu'il y a toujours d'autres options pour développer le terrain.