St-Han Quinzou, FouKi avec P’tit Belliveau

Date de sortie : 17 février sur l’album Zayon

– Hey Ti’ Bell! Ça va mon homme? Comment ça s’passe au Quinzou?

– Fouki, yes sir! Ça s’passe wellement bonne. Pis la Saint-Jean, comment ça va?

C’est sur cet échange entre Fouki et P’tit Belliveau que commence leur collaboration sur St-Han Quinzou , une chanson entre rap et musique trad qui rend hommage autant à la Saint-Jean-Baptiste qu’à la fête nationale de l'Acadie, qui est célébrée le 15 août.

FouKi et P’tit Belliveau sont d’ailleurs attendus ensemble sur la scène de la fête nationale à Montréal samedi soir au parc Maisonneuve.

J’aime quand on danse (tes mains sur mes hanches), Lydia Képinski et Les Louanges

Date de sortie : 14 mars

Lydia Képinski et Les Louanges ont allié leurs forces sur J’aime quand on danse (tes mains sur mes hanches), une collaboration inattendue toute en sensualité et en mouvement.

Les voix des deux artistes s’alternent sur le rythme agressif des percussions électroniques et de la piste de basse, ce qui en fait un hymne tout indiqué pour les fêtards et les fêtardes souhaitant danser jusqu’aux aurores.

Samedi, Lydia Képinski sera à la fête nationale à Montréal, tandis que Les Louanges était à Carleton-Sur-Mer vendredi à l'occasion du festival BleuBleu.

4EVA, Kaytraminé et Pharrell Williams

Date de sortie : 7 avril

La fête nationale du Québec est également l’occasion de célébrer les talents qui rayonnent à l’étranger.

Difficile de passer sous silence la carrière étincelante du producteur montréalais Kaytranada, lauréat de deux prix Grammy, et son plus récent album en collaboration avec le rappeur américain Aminé.

Sous le nom de Kaytraminé, le duo a notamment collaboré avec nul autre que Pharrell Williams sur 4EVA, un des moments forts de ce premier opus collaboratif.

Blood pareil, Comment Debord

Date de sortie : 9 mars

Il y a-tu du monde qui veulent aller danser après le souper? Avec Blood pareil, le septuor montréalais Comment Debord chante la spontanéité et les soirées sans lendemain, sur une trame sonore rythmée de guitares et de piano funk et disco.

Répondrez-vous à l’appel? Si oui, on vous a préparé une liste des spectacles de la fête nationale un peu partout au Québec.

Sandwich aux tomates, Jérôme 50

Date de sortie : 21 avril

Après TOKÉBAKICITTE, Jérome 50 est de retour avec un autre hymne québécois décalé, qui parle de sandwich aux tomates comme de référendums.

Dam-di-di-dam chantent les hommes et les dames à l’idée d’un anodin référendum, et puis dum-di-di-dum chantent les dames et les hommes se dandinant sur les plaines d’Abraham énonce le chilleur autoproclamé sur un rythme aux sonorités traditionnelles.

Jérôme 50 dévoile d’ailleurs sa passion pour les mots, et en particulier pour les néologismes, dans le balado Ainsi soit chill. Il sera également en concert au camping de Brownsburg-Chatham, près de Lachute, samedi soir.

