Mauvaise qualité de l’air à Chibougamau : les autorités préoccupées par la fumée

Rappelons qu’Environnement Canada a émis un bulletin spécial sur la qualité de l'air jeudi qui rapporte que les particules fines atteignent des niveaux très élevés. Selon le météorologue Jean-Philippe Bégin d’Environnement Canada, la qualité de l’air est très mauvaise .

La santé publique du Centre régional de santé et de services sociaux de la Baie-James (CRSSS) dit suivre la situation de près. Selon le directeur de la santé publique pour le Nord-du-Québec, le docteur Éric Goyer, il s’agit d’une situation pour le moins exceptionnelle.

Il y a plusieurs feux en activité dans la région et malheureusement, ces feux-là produisent des panaches qui viennent au-dessus de nos localités et vraiment, la qualité de l'air actuellement est très dégradée , a mentionné Éric Goyer.

Le directeur de la santé publique pour le Nord-du-Québec, le docteur Éric Goyer. Photo : Radio-Canada

Les particules fines, qui ont la capacité de pénétrer profondément dans les poumons, inquiètent particulièrement la santé publique.

On pense à nos gens qui sont atteints de maladies respiratoires ou même de maladies cardiaques. Ça peut être très difficile pour eux. Ça peut faire décompenser leurs maladies. On pense aussi aux jeunes enfants, aux personnes âgées, aux femmes enceintes , a-t-il énuméré.

Rester à la maison

Les autorités de santé publique demandent donc à ces populations vulnérables de rester à la maison et de fermer les portes et les fenêtres afin de diminuer leur exposition à la fumée.

Plus la visibilité est réduite, plus la qualité de l'air est mauvaise et plus il faut prendre les mesures nécessaires pour éviter ou diminuer notre exposition dans la mesure du possible , a indiqué Éric Goyer.

En collaboration avec d'autres municipalités, la santé publique souhaite mettre en place des haltes fraîcheur pour permettre à la population d’avoir un endroit climatisé, où elle pourra avoir du répit.

Si des gens se sentent incommodés par la fumée, le docteur Éric Goyer leur recommande d’aller chez un ami ou un membre de la famille qui se trouvent à l’extérieur de la ville.

Avec les informations de Michel Gaudreau et de Jean-François Coulombe