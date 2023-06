Deux minutes pour discuter avec la ministre de la Solidarité sociale

La ministre responsable de l’Action communautaire, Chantal Rouleau, est en tournée en Gaspésie et aux Îles-de-la-Madeleine afin de rencontrer les acteurs du milieu communautaire.

Chaque organisme a eu droit à une présentation de deux minutes devant la ministre. Radio-Canada n’a toutefois pas pu assister aux rencontres qui se déroulaient mercredi à Sainte-Anne-des-Monts dans le cadre de la tournée de consultation.

Mme Rouleau prépare ainsi un 4e plan de lutte à la pauvreté et à l’exclusion sociale. Je suis aussi en train de procéder à une modernisation de la loi et la réglementation sur l’assistance sociale. Alors c’est toutes ces rencontres que je fais, qui viennent alimenter la réflexion et tout le travail qu’on est en train de faire , a commenté Mme Rouleau en entrevue à Radio-Canada.

« Vraiment, mon objectif ultime, c’est de ne laisser personne derrière, alors c’est à ça que je travaille tous les jours. » — Une citation de Chantal Rouleau, ministre de la Solidarité sociale.

La pénurie de logements, l’itinérance sont parmi les thèmes qui ressortent de ces conversations, selon la ministre. C’est ce que je constate cependant c’est une énorme solidarité, une entraide vraiment extraordinaire , souligne Mme Rouleau.

Les organismes communautaires gaspésiens qui ont pris part à la rencontre auraient aimé bénéficier de plus de temps pour discuter de leurs besoins avec la ministre.

La durée de la rencontre imposait des choix délicats, relate Monique Caron, directrice du Centre Louise-Amélie, un organisme qui offre des services aux femmes violentées dans un contexte conjugal et à leurs enfants.

C’est sûr que c’est une rencontre qui est très courte. Ça demeure quand même une insatisfaction. Il fallait choisir parmi les enjeux auxquels nous sommes confrontés. J’aurais eu d’autres sujets à aborder, mais nous n’avons pas pu le faire , commente Mme Caron

La coordonnatrice générale du Regroupement des organismes communautaires de la Gaspésie Îles-de-la-Madeleine — Corporation de développement communautaire, Geneviève Giguère, est du même avis.

Elle ajoute que la lutte à la pauvreté interpelle grandement les groupes communautaires. On accueille des gens qui sont en difficulté quotidiennement, on a des enjeux de dignité. Passer notre message en deux minutes, ça donne ce que ça donne, on fait de notre mieux , indique Mme Giguère.

Le ROCGÎM revendique un meilleur financement de Québec, un besoin qui a notamment été nommé lors de la rencontre.

La rencontre a entre autres permis d'aborder certaines particularités régionales, notamment les difficultés rencontrées par les organisations lors des campagnes de financement, limitées dans un milieu sans grande entreprise et déjà plombé par la dévitalisation.

Néanmoins, Monique Caron du Centre Louise-Amélie se dit satisfaite d’avoir pu discuter avec la ministre. On est quand même la MRC la plus pauvre au Québec. Il y a un niveau de dévitalisation qui est assez particulier. On aimerait bien avoir un statut particulier qui répond à ces réalités qu’on rencontre , fait valoir Monique Caron.

À la suite de ces rencontres, la ministre a dit constater que les organismes communautaires de la Gaspésie ont particulièrement besoin d’aide.

Au total, La Gaspésie compte 104 groupes communautaires, soit environ le même nombre qu’à Laval.

La ministre Rouleau terminait sa tournée régionale aux Îles-de-la-Madeleine jeudi en compagnie du député de l’archipel, Joël Arseneau, pour des rencontres similaires.

Une consultation publique est aussi disponible en ligne jusqu’à la fin du mois.

La ministre Rouleau rencontre les milieux communautaires de la Gaspésie et des Îles ÉMISSION ICI PREMIÈRE • Bon pied, bonne heure! La ministre Rouleau rencontre les milieux communautaires de la Gaspésie et des Îles. Contenu audio de 12 minutes, Émission ICI Première. Écouter l’audio. Durée de 12 minutes

Avec la collaboration de Pierre Chapdelaine de Montvalon