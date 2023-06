Une trentaine de lits fermés cet été dans les hôpitaux de Chicoutimi, Alma et Roberval

Comme c’est le cas chaque année en période estivale, des fermetures de lits sont à prévoir dans les six hôpitaux du Saguenay-Lac-Saint-Jean en raison du manque de personnel. Cet été, il y aura 16 lits en moins à Alma, 15 à Chicoutimi et quatre à Roberval.

À l’opposé, aucune fermeture n’aura lieu dans les hôpitaux de La Baie, Dolbeau-Mistassini et Jonquière.

Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) du Saguenay-Lac-Saint-Jean explique ces modulations par le manque de disponibilité de la main-d'œuvre en été et la nécessité d’accorder des congés.

Les usagers ne ressentiront pas nécessairement ces fermetures de lits, parce que nous, ce qu'on met en place, c'est différentes trajectoires pour continuer d'assurer tout notre continuum de soins qui est offert , a expliqué dans un premier temps Mélissa Bradette, conseillère cadre aux communications du CIUSSS .

Ces fermetures pourraient cependant avoir des impacts pour certains types de patients.

Selon le type de modulations qui vont être faites, par exemple, une modulation en obstétrique à Roberval pourrait faire en sorte que les femmes enceintes aient à être redirigées vers un autre hôpital, par exemple, Dolbeau-Mistassini ou encore Alma , a-t-elle poursuivi.

Finalement, Mélissa Bradette ajoute que la façon de faire a été modifiée pour combler les horaires.

On les affiche deux semaines à l'avance, ce qui permet justement d'avoir une meilleure planification pour tout le monde et qui fait en sorte qu'on est quand même assez confiant de combler encore plus de quarts de travail non comblés cette année , a-t-elle assuré.

Le stationnement de l'hôpital de Chicoutimi. Photo : Radio-Canada / Lynda Paradis

De son côté, le Syndicat des professionnelles en soins du Saguenay-Lac-Saint-Jean (FIQ) croit qu'il est normal qu'il n'y ait pas de fermeture de lits à Jonquière, Dolbeau-Mistassini et La Baie puisque le nombre de lits a déjà été réduit au minimum.

Il y a des fermetures à Alma et à Chicoutimi parce qu'il y avait plus de lits ouverts présentement. Dans les autres installations, on a déjà beaucoup de modulations de services qui sont là depuis plusieurs mois, des années même, depuis la COVID. Donc, c'est sûr qu'on a moins de lits à moduler, parce qu'il y a un minimum de soins à donner , a mentionné Bianca Morin Tremblay, vice-présidente du syndicat.

Selon elle, les infirmières ont plus que jamais besoin de vacances.

Je vous dirais que les infirmières sont épuisées et ont besoin de vacances. Elles ont vraiment besoin de vacances pour être capables de recharger les batteries, profiter un peu de leur famille , a-t-elle conclu.

D'après un reportage de Mélyssa Gagnon