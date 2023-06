232 médecins ont reçu leur diplôme de l'Université Laval jeudi et s'apprêtent à pratiquer au Québec. Plus d'une centaine d'entre eux ont choisi de poursuivre leur carrière en médecine familiale.

Parmi les 232 résidents d'aujourd'hui, il y a plus que 50 % qui vont en médecine de famille et qui vont aller s'établir dans différentes régions du Québec , se réjouit Mauril Gaudreault, président du collège des médecins du Québec. D'autant plus que le département de l'Université Laval s'était fixé comme objectif que la moitié de ses diplômés emprunte cette voie.

Ajoutons à cela que ces médecins ont traversé la pandémie, la plupart à titre de résident.

Je suis vraiment très fier , souligne Julien Poitras, doyen de la Faculté de médecine de l'Université Laval.

« Ces étudiants-là ont traversé la pandémie. [...] Ils ont contribué aux soins qui ont été donnés à la population dans ce contexte-là et ça a souvent demandé un effort supplémentaire. » — Une citation de Dr Julien Poitras, doyen de la Faculté de médecine de l'Université Laval

Depuis 2020, 725 médecins ont reçu un diplôme de l'Université Laval, dont 264 en 2022, et 233 en 2021.

Selon le docteur Poitras, ce nombre devrait augmenter au cours des prochaines années. Il y a une augmentation des cohortes en médecine. On a plus d'étudiants qu'on en avait dans les dernières années. Ça s'en va en croissant. Il y a des augmentations très importantes qui ont été décrétées par le ministère de la Santé et de l'Enseignement supérieur [...].

Depuis 2019, ce sont 17 % d'étudiants de plus qui ont été admis au doctorat en médecine, selon le ministère de la Santé.

Dr Julien Poitras, doyen de la Faculté de médecine de l'Université Laval. Photo : Radio-Canada

Des effectifs en région

L'ouverture de pavillons de médecine à Rimouski et Lévis a permis d'améliorer l'attractivité des omnipraticiens dans les régions, selon le docteur Julien Poitras. Dès les premiers jours de formation, ils sont exposés à la région. Ils sont collés sur un hôpital, ils vont voir comment les soins sont faits , précise le doyen de la Faculté de médecine.

Les nouveaux médecins se disent conscients de la tâche qui les attend, alors que le nombre de Québécois en attente d'un médecin de famille tarde à diminuer.

Je m'attends à commencer ma pratique et à commencer avec 500 patients et si je suis capable d'en prendre plus, on verra , affirme Carl Vincent, fraichement diplômé, prendra la direction de Terrebonne. Des heures à l'hôpital Pierre-Le Gardeur et dans un groupe de médecine familiale l'attendent.

D'autres, comme Camille Genest, prendront la route de Baie-Comeau. On trouve que les médecins de famille, c'est là qu'on a le plus gros rôle, en région.

La proportion de médecins qui choisissent la médecine familiale est également en augmentation, selon l'Université Laval.

Avec les informations de Louis-Philippe Arsenault