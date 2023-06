Inspections des véhicules touristiques pour assurer la sécurité routière au lac Moraine

Chaque année, la Gendarmerie royale du Canada (GRC) aide les shérifs de l'Alberta et de Parcs Canada à effectuer la vérification des freins, des pneus et d'autres problèmes mécaniques courants.

L'inspection commence cependant par la vérification de la documentation nécessaire. Le permis de conduire autorisant la conduite de véhicules commerciaux, la couverture d'assurance adéquate, le permis permettant de circuler dans le parc national ainsi que l'autorisation de se déplacer sur la route du lac Moraine sont vérifiés.

Si un véhicule ne répond pas aux normes, que ce soit une norme réglementaire ou une norme mécanique, les conducteurs peuvent régler le problème sur les lieux afin d'éviter que le véhicule soit remorqué.

C'est sûr que c'est un inconvénient pour les passagers autant que pour la compagnie du conducteur, mais pour nous, ce qui est encore plus important, c'est la sécurité de tous ces gens-là, puis des autres personnes sur l'autoroute , indique Mathieu Quimper, agent de la GRC .

Aucune information sur cette opération n'a été divulguée à l'avance. En fin de journée, la GRC a informé Radio-Canada que plus d'une dizaine de constats d'infractions avaient été distribués.

La sécurité des touristes

Seuls les véhicules commerciaux étaient visés par l'opération d'inspection au lac de Moraine mercredi, tandis que la route pour y accéder n’autorise la circulation d’aucun véhicule privé pour la première année.

Plusieurs groupes environnementaux ainsi que des habitués du lac et de ses environs ont salué l'initiative instaurée ce mois-ci.

Loreen Moenckert, guide et chauffeuse pour l'entreprise Explore Banff Tours, estime que le nouveau protocole d'inspection est une autre étape importante pour assurer le bien-être de tous.

Nous transportons des personnes sur de longues distances et leur sécurité est notre priorité absolue , explique-t-elle.

Elle ajoute que son entreprise procède à sa propre inspection de véhicule à chaque fois qu'une excursion est prévue. Ces 15 minutes sont toujours les plus importantes.

Les touristes voulant se rendre au lac Moraine depuis Lake Louise doivent prendre leur mal en patience. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Chris Franklin

Alors que les touristes ont vu leur visite des Rocheuses momentanément interrompue, plusieurs d'entre eux ont dit apprécier ces précautions supplémentaires.

Je me sens en sécurité , affirme le Néo-Zélandais, Rodrigo Avila. On ne sait jamais quand il peut survenir des urgences, des accidents ou d'autres problèmes, alors si cela peut prévenir ce genre d'événements, ce sera vraiment bien pour réduire le stress.

Être conduit par des chauffeurs expérimentés a également été une source de réconfort pour certains touristes.

La ceinture de sécurité est très utile en cas d'incident et j'ai aimé que le conducteur soit très attentif à chaque passager qu'il avait à bord , souligne l’Américaine Jane Mankey. Ils sont ponctuels et respectent toutes les règles. Comme passagère, cela me permet de me sentir en sécurité.

Les agents de la GRC ont indiqué que cette première opération au lac Moraine avait été un succès. Ils ont confirmé la planification d'une autre série d'inspections, sans toutefois préciser le lieu ni la date de la prochaine intervention.

Avec les informations de Nassima Way