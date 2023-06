Le ministre Réjean Savoie défend son chef Blaine Higgs

Blaine Higgs est encore l’homme de la situation, estime le ministre responsable de la Société de développement régional et député de Baie-de-Miramichi—Neguac.

L’homme politique acadien se base sur le bilan économique de la province pour expliquer son soutien indéfectible au premier ministre. On n’a jamais été dans une meilleure situation financière , a affirmé Réjean Savoie, jeudi.

Ce n’est pas le temps [...] de mettre de la pression sur monsieur Higgs. Je pense que, pour le moment, il fait du bon travail. Je pense qu’il peut encore diriger la province , insiste M. Savoie.

Il répond à 25 présidents d’associations régionales qui ont récemment signé des lettres réclamant une révision du leadership du premier ministre. Ce long processus pourrait ultimement mener au choix d'un nouveau chef.

Les dissidents invités à partir

Une autre élue progressiste-conservatrice soutient aussi Blaine Higgs. Il s’agit de l’ancienne ministre Sherry Wilson, députée de Moncton-Sud-Ouest.

Elle invite les huit membres dissidents du caucus à démissionner s’ils ne sont pas heureux. Ces huit députés et ministres ont récemment voté aux côtés de l'opposition pour faire entendre leur désaccord avec le chef sur la révision la politique 713 sur l'identité de genre. Quelle est la solution? Je pense que certains doivent démissionner. Ils doivent partir , a-t-elle affirmé jeudi dans un entretien téléphonique.

Le premier ministre Blaine Higgs à l'occasion du discours sur l'état de la province, le 9 février dernier à Fredericton. Photo : Radio-Canada / Michel Corriveau

Réjean Savoie trouve que les conflits devraient se régler à l’interne, et non par une révision du leadership.

Il avait aussi ce message aux dissidents : Comme membre [d’un parti] et comme élu, lorsqu’on prend des positions radicales, il faut faire attention et aussi garder en mémoire le dommage que ça peut faire au parti .

À Dieppe, les résidents veulent le départ du premier ministre

De l'avis de certains électeurs rencontrés jeudi à Dieppe, le dommage est déjà fait. Il devrait quitter son poste au plus vite , affirme Julia Frenette, qui mentionne les positions de Blaine Higgs sur l'immersion française et la politique 713.

Il ne prend pas l'opinion de ses ministres et des personnes auprès desquelles il devrait les prendre , a dit la Dieppoise. Il avait des bons ministres avec Dominic Cardy et Dorothy Shephard, et il les a poussés à démissionner. Les ministres ne démissionnent pas juste par plaisir, il y a sûrement des raisons.

Les décisions de Blaine Higgs ont érodé la confiance des membres de son parti, selon Alain Roberge. Photo : Radio-Canada

Il a perdu la confiance de beaucoup de ses membres au Cabinet, et ensuite à l'intérieur des membres du parti , observe Alain Roberge, un résident de Dieppe qui croit lui aussi que M. Higgs doit céder sa place.

C'est la conséquence d'un ensemble de mauvaises décisions qui ont été des prises au fil des mois et des années, qui ont érodé un peu la confiance des membres du Parti conservateur à son égard , déclare M. Roberge.

L’un des reproches les plus courants qui sont faits à Blaine Higgs au sein de son parti est d’être un chef qui manquerait d’écoute et n’en ferait qu’à sa tête. Réjean Savoie et Sherry Wilson disent pour leur part qu’ils n’ont pas ce problème.

D’après le reportage d’Alix Villeneuve et avec des renseignements de Pascal Raiche-Nogue