Des manifestants expulsés lors d’un conseil municipal à Regina

En effet, le conseiller du quartier 6, Dan LeBlanc, et celui du quartier 3, Andrew Stevens, ont formulé une requête visant à instaurer des mesures concrètes afin de lutter contre la problématique du sans-abrisme.

Les manifestants ont été expulsés de l'hôtel de ville de Regina par les forces de l'ordre. Photo : Radio-Canada / Alexander Quon

Suite à des interruptions répétées lors du débat, la mairesse de la Ville de Regina, Sandra Masters, a pris la décision d'interdire à tout le public, à l'exception des journalistes, d'entrer à nouveau dans le bâtiment municipal.

Toutefois, elle a convié les manifestants à suivre la séance du conseil en ligne.

Il s'agit donc d'une autre option, celle qui est prévue dans le règlement de procédure , a-t-elle dit.

Le président de n’importe quelle réunion est responsable du maintien du calme dans la salle, de sorte que la salle ne doit pas faire de bruit et ne doit pas faire de commentaires , s’est justifiée Mme Masters.

Cet incident survient un an après la présentation de la motion des deux élus en juin 2022.

D’ailleurs, pour souligner cette initiative, un campement de tentes est érigé devant l'hôtel de ville de Regina dans le cadre d’une action de visibilité.

Le campement a connu une expansion notable, passant d'une simple table et quelques sacs de couchage à la présence de multiples tentes, des hamacs et même un appentis.

Un an après la présentation de la motion du conseil municipal visant à mettre fin à l'itinérance, un campement de tentes a été érigé devant l'hôtel de ville de Regina. Photo : Radio-Canada / Alexander Quon

D’ailleurs, Dan LeBlanc et Andrew Stevens estiment que ce campement va conscientiser les autres élus qui ne sont pas confrontés au phénomène de la même façon qu’eux.

Je pense que cela nous met face de nos décisions politiques , a indiqué M. LeBlanc.

De son côté, Sandra Masters a réitéré sa conviction selon laquelle les campements ne représentent pas la solution idéale pour résoudre la problématique des personnes sans-abri.

Elle a également mis en exergue le fait que les services d'incendie et de protection de la Ville de Regina procèdent régulièrement à des vérifications de santé et de bien-être au sein du campement, et veilleront à ce qu'aucune autorisation de feu ne soit accordée.

Mme Masters a choisi de ne pas se prononcer sur les mesures qui pourraient être prises afin de mettre un terme immédiat à cette assemblée. Toutefois, elle a reconnu que le campement pose problème.

Je ne peux pas vous dire ce qu'il faut faire, et je vous mets au défi de trouver quelqu'un qui puisse vous dire ce qu'il faut faire , a affirmé la mairesse de Regina.

Avec les informations d’Alexander Quon