Des syndicats demandent à la justice de rejeter l’appel de l’Ontario sur les salaires

Au dernier jour des audiences en Cour d'appel, des syndicats ont demandé, jeudi, au plus haut tribunal de l'Ontario de rejeter la requête du gouvernement sur le plafonnement des salaires dans la fonction publique. La province interjette appel de la décision d'un tribunal inférieur, qui a statué que la loi 124 était anticonstitutionnelle, parce que le droit à la négociation collective avait été enfreint.

Dix syndicats d'enseignants, d'infirmières, d'employés d'université et de fonctionnaires sont représentés dans ce bras de fer contre la province devant la Cour d'appel de l'Ontario.

Ils représentent plus de 780 000 employés de l'État. La loi 124 limite à 1 % par année et sur une période de trois ans les augmentations salariales que le gouvernement Ford leur a consenties.

Le gouvernement affirme que la loi qu'il a fait adopter en 2019 n'est pas inconstitutionnelle et que le processus de renouvellement des conventions collectives dans le secteur public a été respecté à la lettre.

De passage à Ottawa mardi, le premier ministre Doug Ford a affirmé que l'intention de son gouvernement avait toujours consisté à gérer l'argent des contribuables de manière responsable. Photo : The Canadian Press / Chris Young

Ses avocats ont expliqué, au premier jour des audiences, que la législation n'était qu'une mesure temporaire et qu'elle visait à éliminer dans un premier temps le déficit et à réduire par la suite la dette publique.

La Cour supérieure de l'Ontario a pourtant statué en novembre que la loi violait l'article de la Charte sur le droit des syndicats de négocier avec la province.

Le juge de première instance écrivait à ce sujet que l'avantage d'une loi plafonnant les salaires à 1 % signifie que l'Ontario peut éviter des interruptions de travail, qui pourraient survenir si le gouvernement avait adopté une position plus dure pendant les négociations collectives .

Position groupée des syndicats

Les syndicats soutiennent que la décision du juge de première instance était un jugement soigneusement éclairé et que l'appel du gouvernement doit être rejeté, parce que la province a bien enfreint l'article 2b de la Charte sur le droit à la négociation collective inhérent au droit d'association.

Me Howard Goldblatt, qui représente la Fédération des enseignants du primaire de l'Ontario, précise à ce sujet que la province n'a même pas tenu compte des preuves et des faits que le juge de première instance a relevés dans son argumentation .

Dans cet appel, l'article 2b de la charte canadienne sur le droit d'association syndicale, qui inclut le droit à la négociation collective, est au centre des plaidoiries. Photo : Radio-Canada / David Horemans

Les avocats des syndicats sont unanimes pour dire que la loi a eu une interférence substantielle sur la capacité des employés du secteur public à participer efficacement à des négociations collectives significatives de bonne foi avec le gouvernement pour obtenir des gains au travail (salaires, avantages sociaux, contributions au régime de retraite…).

La législation a considérablement contraint ou limité ce qui aurait pu être un résultat approprié s'il y avait eu des négociations collectives libres , explique l'avocate Susan Ursel, de la Fédération des enseignants du secondaire de l'Ontario, qui cite le juge de première instance.

Me Stephen Barrett ajoute, au nom de la Fédération du Travail de l'Ontario, que le gouvernement n'a en fait offert aucune compensation à ses membres pour pallier la très faible hausse de salaire qu'ils ont obtenue.

Il n'y a rien sur les deux jours de congé de maladie additionnels, sur les jours de deuil ou sur les contributions au fonds de pension , dit-il.

Le président de la section ontarienne du Syndicat canadien de la fonction publique, Fred Hahn, s'est adressé mardi à des manifestants devant la Cour d'appel de l'Ontario juste avant le début des audiences. Photo : Radio-Canada

Les syndicats précisent que la loi a donc complètement faussé le processus de négociation collective en faveur du gouvernement et au détriment des syndicats.

Les négociations ne seront pas prises au sérieux si le gouvernement enlève le droit de grève aux syndicats , ajoute Me Ursel.

Les avocats expliquent que le gouvernement a gravement miné le pouvoir de négociation des syndicats, à la fois en légiférant sur l'option préférée de la province et de l'employeur (hôpitaux, conseils scolaires…) en ce qui a trait à l'élément fondamental de l'emploi (le salaire), et en rendant illégale toute grève en échange d'une meilleure rémunération.

Le ministre des Finances, Peter Bethlenfalvy, était le président du Conseil du Trésor de l'Ontario au moment des négociations dans le secteur public. Photo : Radio-Canada

Ils soulignent que la loi a eu des effets énormes sur des problèmes qui existaient déjà en 2019, comme la pénurie de personnel, le recrutement et la rétention d'employés, la réduction des services et la congestion dans le système de santé.

Les syndicats précisent que la loi n'a fait qu'aggraver le moral de leurs membres alors que la pandémie n'avait pas encore débuté.

Une récession comme prétexte

Leurs avocats ajoutent par ailleurs que le gouvernement ne faisait face à aucune crise économique comme il l'a avancé au premier jour des audiences et que la promulgation d'une loi aussi austère était injustifiée à l'époque.

Ils font valoir que le taux d'inflation n'a commencé par exemple à se relever soudainement qu'en 2021.

Ils accusent le gouvernement d'avoir brandi une récession à l'horizon pour plafonner les salaires, supprimer le droit de grève et neutraliser les syndicats. Or, le droit de débrayer est protégé par la Charte , dit Me Ursel.

Les avocats du SEFPO font pour leur part valoir notamment que l'imposition d'un plafond salarial à ses membres ne lui a pas permis de négocier dans le cadre du renouvellement des conventions collectives des arrangements avec la province au sujet de l'équité salariale entre les sexes par exemple.

Les trois juges de la Cour d'appel de l'Ontario ont mis la cause en délibéré jusqu'à une date indéterminée. Photo : AVEC L'AUTORISATION DE SARA LITTLE

Il est indéniable, selon le Syndicat des employés de la fonction publique de l'Ontario, que les femmes gagnent moins que les hommes, dans le secteur de la santé par exemple où il représente des employés.

L'Association des infirmières autorisées de l'Ontario ajoute qu'il existe encore de la discrimination à l'embauche et que les femmes qui composent la très grande majorité de ses membres sont encore désavantagées.

Elle rappelle par ailleurs que la province a accordé des hausses de salaire légèrement plus élevées (1,6 % par année) aux employés des résidences de soins de longue durée municipales ou celles à but lucratif par rapport à ceux des maisons caritatives alors que les deux groupes travaillent dans les mêmes conditions.

Il n'existe aucune logique au Conseil du Trésor dans sa volonté de réduire ses dépenses , explique l'avocate de l' AIAO , Danielle Bisnar, qui ajoute que la province n'a étudié aucune option pour éviter de plafonner les salaires.

David West est l’économiste en chef du Bureau de la responsabilité financière de l'Ontario. Photo : Radio-Canada / CBC News

Me Bisnar souligne qu'il est par ailleurs ironique que le gouvernement soutienne qu'il souhaite sauvegarder les services publics dans la province, alors qu'il reconnaît du même souffle que le modèle de santé en Ontario n'est plus viable.

Le Bureau de la responsabilité financière de l'Ontario a déjà averti le gouvernement qu'il devra débourser près de 8,4 milliards de dollars sur cinq ans aux employés de l'État si la Cour d'appel devait confirmer la décision du tribunal inférieur qui a de facto annulé la loi.

L'Ontario a par ailleurs déjà versé près d'un milliard de dollars aux fonctionnaires qui ont obtenu gain de cause en arbitrage pour rouvrir leurs contrats à la suite du jugement de la Cour supérieure.