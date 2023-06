Une nouvelle plateforme en ligne pour aider les recruteurs

Grâce à l'intelligence artificielle, nous créons un profil de travail qui vous permet de vous présenter d'une façon dynamique et interactive , explique le cofondateur et président-directeur général de Picsume, Jordan Goure.

Selon lui, la nouvelle plateforme diffère des autres telles que LinkedIn et Indeed. Il souligne que l'interface de Picsume est conviviale et que l'outil vise des groupes démographiques nichés, notamment les jeunes étudiants souvent oubliés sur les plateformes traditionnelles.

De son côté, Yvonne Pilon, présidente-directrice générale de WEtech Alliance, estime que les outils technologiques sont devenus incontournables dans un marché mondialisé, spécialement au Canada, où la pénurie de main-d'œuvre sévit.

« Cette nouvelle plateforme apporte tout le soutien pour aider à connecter les talents avec les employeurs. » — Une citation de Yvonne Pilon, présidente-directrice générale de WEtech Alliance

Selon Yvonne Pilon, il faut que les employeurs s'adaptent à l'évolution des technologies pour attirer de nouveaux employés. Photo : Radio-Canada / Camille Kasisi-Monet

Le nouvel outil en ligne, dont l'accès est gratuit pour les demandeurs d'emploi, a l'ambition de s'étendre dans tout le pays et même au-delà des frontières. À l'heure actuelle, Picsume est seulement disponible en anglais. Il sera traduit en français et même dans d'autres langues dans un avenir proche.

Jordan Goure souligne qu'il y a déjà plusieurs employeurs du Sud-Ouest ontarien qui ont affiché des postes vacants sur Picsume. Si vous avez créé un profil de candidat sur notre plateforme, vous verrez déjà près de 8000 opportunités auxquelles vous pouvez [postuler] dans notre région , assure-t-il.

Une plateforme interactive

Danielle Parent, enseignante à l'École secondaire catholique E.J. Lajeunesse, s'occupe de l'orientation des élèves finissants et aide des élèves adultes à accéder au marché du travail. Je vais utiliser pour la première fois Picsume pour voir ce que ça peut donner. J’ai hâte de l’utiliser , lance-t-elle.

Il est intéressant que la plateforme offre une interaction entre employeurs et candidats ayant soumis leur curriculum vitae, ce qui n’est pas le cas des autres outils de recrutement en ligne existants , poursuit-elle.

De son côté, Derek Vanloon travaille comme gestionnaire dans une entreprise de fabrication de pièces automobiles à Windsor. Il a confiance en cette nouvelle technologie qu'il veut utiliser prochainement.

Ça va nous connecter avec ceux qui cherchent de l'emploi et que nous n'arrivons pas à rejoindre , fait-il valoir.

Derek Vanloon a hâte de tester cette nouvelle technologie. Photo : Radio-Canada / Camille Kasisi-Monet

Le ministre ontarien du Travail et de l'Immigration, Monte McNaughton, salue quant à lui cette initiative de Windsor qui sort des sentiers battus. J'aime voir l'innovation qui se met en place à Windsor. Il y a toutes sortes de projets différents à travers la province pour recruter du personnel , se réjouit-il.

Selon le ministre du Travail, 300 000 postes sont vacants à travers la province, et les nouvelles plateformes comme Picsume pourraient être utiles aux employeurs qui peinent à trouver de la main-d'œuvre.