Le NPD propose une solution à la crise du logement

« Ce qu’on propose c’est de bâtir plus de logements, plus rapidement. On a une proposition [d’enlever la] TPS pour encourager le développement, la construction de plus de logements abordables. » — Une citation de Jagmeet Singh, chef du Nouveau Parti démocratique du Canada

Le NPD souhaite ainsi non seulement supprimer la portion fédérale de la TPS et de la TVH sur la construction de nouveaux logements abordables, mais aussi bonifier le Fonds national de co-investissement pour le logement, selon le communiqué de presse.

Une mesure qui vise Monsieur et Madame tout le monde , souligne Monsieur Singh ; c’est pour toutes les familles, pour les jeunes familles, pour [...] aînés, pour tout le monde .

Un plan différent pour les autochtones

Toutefois, lorsque questionné sur la population vulnérable autochtone qui vit en situation d’itinérance à Thunder Bay, M. Singh répond que son parti à plutôt un plan séparé pour aider les communautés autochtones .

Les politiciens Sol Mamakwa, lui-même autochtone, et Jagmeet Singh ont fait le déplacement pour se rendre sur le mont McKay pour la Journée des peuples autochtones. Photo : Radio-Canada / Céline Marti

Critique de ce qu’il qualifie d’inaction du gouvernement fédéral dans le dossier, il concède toutefois qu'il ne ferait pas tomber le gouvernement sur cette question.

« Au lieu de faire tomber le gouvernement, notre but c’est de forcer le gouvernement d’agir. Donc ce qu’on fait, c’est de mettre de la pression pour livrer la marchandise. » — Une citation de Jagmeet Singh, chef du Nouveau Parti démocratique du Canada

Une approche différente, avoue-t-il, que de celle adoptée pour d’autres dossiers, notamment la création du programme de prestation dentaire canadienne.

Attirer la main-d’œuvre

La construction de nouveaux logements abordables demeure une des clés pour attirer la main-d'œuvre, souligne M. Singh qui perçoit cet enjeu comme un investissement.

« Il s’agit aussi d’une mesure incitative. Comment les gens peuvent-ils se rendre ici et se bâtir une vie sans avoir accès au logement? » — Une citation de Jagmeet Singh, chef du Nouveau Parti démocratique du Canada

Toutefois, la députée néo-démocrate de Thunder Bay-Supérieur Nord, Lise Vaugeois, concède que la construction de plus de logements pourrait s’avérer plus complexe dans certaines communautés du Nord.

Bon nombre de municipalités manquent d’espace pour construire de nouveaux bâtiments et tentent d’obtenir plus d’accès aux terres de la couronne. Un accès qui doit être négocié avec la province et les peuples autochtones, ajoute-t-elle.

L’association des municipalités du Nord-Ouest de l’Ontario avait d’ailleurs formulé cette demande, que des terres de la Couronne au sein des limites municipales soient vendues à des promoteurs immobiliers ou cédées aux municipalités, lors de la conférence des Associations des municipalités rurales de l’Ontario, tenue à Toronto du 22 au 24 janvier dernier.