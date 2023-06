Les citoyens de Dolbeau devront réduire leur utilisation d’eau au moins jusqu’à mardi

C’est que des travaux sont nécessaires à l’usine Hamel. Celle-ci souffre d’un problème d’ensablement combiné au bas niveau de la rivière Mistassini. Le temps sec des derniers jours a aussi amené à la hausse la consommation.

Le lavage des véhicules, l’arrosage des pelouses même manuel, le remplissage des spas et piscines ainsi que l’utilisation de jeux d’eau sont interdits.

On va toutefois permettre aux gens, par exemple, qui auraient une nouvelle pelouse d'obtenir un permis pour pouvoir sauver la nouvelle pelouse ou les gens qui ont des systèmes de récupération d'eau de pluie. On peut également faire un arrosage minimal pour les potagers, les jardins, les plates-bandes, mais en respectant les horaires qui sont déjà prévus au règlement sur la consommation d'eau, selon si on a une adresse pair ou impair , a expliqué la conseillère en communications, Christine Sauvageau.

Selon cette dernière, l’application des règlements se fera de façon beaucoup plus rigoureuse qu’à l’habitude.

Des alternatives

Des alternatives sont toutefois possibles pour se rafraîchir.

On a la chance finalement d'avoir deux secteurs dans la ville, donc le secteur Mistassini n'est pas visé par la problématique. On a entre autres des jeux d'eau dans le secteur Mistassini pour permettre aux gens de se rafraîchir. On a également nos piscines, notre piscine publique, la piscine Rémabec du complexe sportif Desjardins, qui est accessible pour les gens pour se rafraîchir et, évidemment, on n'empêche pas la consommation quotidienne, de boire de l'eau. On pense qu'avec ces moyens-là, puis avec la collaboration des citoyens, on peut tous ensemble arriver à résorber la situation rapidement , a-t-elle continué.

De façon symbolique, les fontaines qui se trouvent devant l’hôtel de ville, même si elles utilisent un système à récupération d’eau.

L’usine Hamel devrait être modernisée au cours des prochaines années.