Lors de la rencontre du conseil mercredi, la vice-présidente Tanya Rocha a affirmé que le texte était un résumé de tout ce qui existe déjà en matière de code de conduite au conseil. En a-t-on vraiment besoin? Je ne pense pas , a-t-elle dit au sujet de la politique.

Au lieu de créer une nouvelle politique, le conseil scolaire devrait renforcer ses politiques existantes, a suggéré pour sa part la présidente Margo Shuttleworth. L’adoption d’une nouvelle politique brouillerait les cartes , a-t-elle avancé mercredi soir.

La décision des conseillers a déçu certains parents, dont Celina Close, qui dénonce depuis septembre la réaction du conseil aux vidéos montrant le membre du corps enseignant portant ce qui semblait être d’énormes prothèses mammaires.

Celina Close, dont l'un des enfants est élève à l'école secondaire Oakville Trafalgar, ne fait plus confiance au conseil scolaire de Halton. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

Ce n’est pas surprenant, mais c’est décevant , s’est désolée celle qui a cofondé un regroupement de parents demandant des comptes au conseil. L’une de leurs demandes est notamment la rédaction d’une politique claire en matière de professionnalisme pour le personnel.

La politique présentée mercredi lui a laissé un goût amer. Pour ce qui est des résultats tangibles dans cette affaire, c’est une blague , a-t-elle mentionné.

Une longue saga

Le conseil scolaire fait l’objet de critiques de toute part depuis la publication de vidéos du membre du personnel enseignant dans un atelier de menuiserie. En 2022, l'école Oakville Trafalgar a fait l’objet de plusieurs alertes à la bombe, dont au moins une liée à la situation, selon des informations fournies par la police.

En décembre, le ministre de l’Éducation Stephen Lecce avait même dénoncé l’inaction du conseil. D’autres membres du caucus conservateur avaient eux aussi critiqué le manque de leadership au sein du conseil.

Quelques semaines plus tard, les conseillers scolaires ont finalement demandé au directeur de l’éducation de rédiger une politique sur le professionnalisme pour la première fois afin de mieux décrire les attentes en matière d’habillement.

Au mois d’avril, le directeur de l’éducation, Curtis Ennis, a présenté la première mouture puis a invité la communauté à soumettre des commentaires. Plus de 8600 personnes, dont 5200 parents, ont répondu à l'appel.

Selon le HDSB , la majorité des répondants ont affirmé qu’ils avaient une opinion positive du texte. Certains répondants ont toutefois trouvé que la politique était trop vague, ce qu’a reconnu l'administration lors d’une réunion au printemps.

Les politiques du conseil sont difficilement applicables , a toutefois précisé Sari Taha, le surintendant des ressources humaines, en avril. Elles informent plutôt la création de procédures , a-t-il dit.

Peu de changements

La deuxième version, sur laquelle le conseil s’est penchée mercredi, était peu différente de la précédente et résumait surtout, comme la première, les attentes envers le conseil scolaire et les enseignants se trouvant déjà dans le Code des droits de la personne de l’Ontario, dans les normes de l’Ordre des enseignantes et enseignants et dans le code de conduite du conseil.

Il n’y avait rien de nouveau prescrit par le conseil dans la politique , déplore Celina Close, dont l’un des enfants est élève à l’école secondaire Oakville Trafalgar. D'après elle, cela confirme que le membre du corps enseignant, selon le conseil, agissait en respect des règles .

Dans une déclaration par courriel, le conseil scolaire du district de Halton affirme qu'il aspire toujours aux plus hauts standards pour le personnel travaillant dans nos écoles .

Avec les informations de CBC