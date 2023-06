L’UDA craint que l’IA remplace les artistes de la voix

Le groupe, qui réunit des associations et des syndicats de la France, de l’Espagne, de la Turquie et des États-Unis, s’inquiète que l’utilisation non réglementée et sans discernement de l’IA puisse faire disparaître un patrimoine artistique que les machines ne peuvent pas reproduire .

Heart on My Sleeve, une chanson truquée de Drake et The Weeknd générée par IA en avril, a révélé au grand public la force des nouvelles technologies lorsqu’il est question de reproduire des voix humaines.

La montée de l’intelligence artificielle nous inquiète et nous devons agir. L’IA n’a pas de frontières , a affirmé Tania Kontoyanni, présidente de l’UDA, dans une déclaration envoyée par courriel. L’association regroupe des milliers d’artistes de la voix, que ce soit dans les domaines du doublage de films, de la publicité ou encore de la narration de livres audio.

Cette inquiétude quant à l’usage de l’IA et à ses répercussions sur les conditions de travail est l'une des causes d’un mouvement de grève déclenché en mai par les scénaristes de la Writers Guild of America, aux États-Unis.

Nous ne pouvons pas rester les bras croisés; des emplois sont en jeu, a ajouté la présidente. Nous souhaitons d’abord un moratoire sur l’utilisation des outils de synthèse vocale basés sur l’intelligence artificielle et, ultimement, qu’une loi soit adoptée afin de protéger nos artistes d’ici.

Si l’IA laisse présager des avancées transformatrices dans plusieurs sphères de la société, les spécialistes s’inquiètent aussi de ses dérives potentielles, notamment en ce qui a trait aux droits d’auteur, à la protection des données personnelles et à la génération de contenu.